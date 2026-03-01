BMGK'da İran Saldırıları Kınandı - Son Dakika
BMGK'da İran Saldırıları Kınandı

01.03.2026 01:34
Rusya ve Çin, BMGK toplantısında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen İran toplantısına katılan Rusya temsilcisi, ABD'nin saldırılarını "şiddetle kınarken", Çin temsilcisi de "askeri eylemlerin derhal durdurulması" çağrısında bulundu.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ele alındığı BMGK'daki acil toplantıya katılan Rusya ile Çin'in temsilcileri, söz konusu saldırılardan duydukları endişeyi dile getirdi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son askeri saldırılarını şiddetle kınayarak, bunları "sebepsiz silahlı saldırılar" olarak nitelendirdi.

Nebenzia, "Washington ve Batı Kudüs'ün eylemleri, örgütün tüzüğünü ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal eden, egemen ve bağımsız bir BM üye devletine yönelik bir başka temelsiz silahlı saldırıdan başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in saldırılarının "İran'ın iç işlerine müdahale etmek" anlamına geldiğini savunan Nebenzia, "Daha önce uyardığımız gibi, ABD ve İsrail'in sorumsuz ve pervasız adımları, bölgedeki durumun keskin bir şekilde tırmandırmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

ABD ve İsrail'in askeri saldırılarını "diplomasiye ihanet" olarak nitelendiren Nebenzia, uluslararası toplumun ABD'nin İran'a yönelik saldırıları konusunda hassas olması gerektiğini belirtti.

Çin temsilcisinden "askeri eylemlerin derhal durdurulması" çağrısı

Öte yandan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong da ABD ile İsrail'in saldırılarının bölgede gerginliği ciddi şekilde tırmandırdığına işaret ederek, "Çin, bu gelişmelerden derin endişe duymaktadır." dedi.

Fu Cong, "Çin, daha fazla tırmanışın önlenmesi için askeri eylemlerin derhal durdurulması çağrısında bulunuyor." değerlendirmesini yaptı ve ABD ile İran'ın diplomatik müzakereler yürüttüğü bir dönemde gerçekleşen askeri saldırıların "şok edici" olduğunu vurguladı.

Çinli temsilci, konuşmasında, "Çin, tüm tarafların BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uyması gerektiğini savunmakta ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımı kınamaktadır. Çin, İran ve diğer bölge ülkelerinin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünün saygı görmesi gerektiğini vurgulamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

