BMGK'dan Libya'ya Tarihi Karar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BMGK'dan Libya'ya Tarihi Karar

Dibeybe, BMGK'nin Libya'nın dondurulmuş varlıklarını yönetme yetkisini tarihsel bir adım olarak değerlendirdi.

17.01.2025 03:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Libya'nın yurt dışındaki dondurulmuş varlıklarını yönetme yetkisini yeniden elde etmesi yönündeki kararının ülkesi için tarihi bir adım olduğunu bildirdi.

Başbakan Dibeybe, BMGK'nin Libya Yatırım Otoritesi'ne yurt dışındaki dondurulmuş varlıkları yönetme yetkisi veren karar tasarısını kabul etmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dibeybe, BMGK'nin kararının Libya'nın mali egemenliğini güçlendirme ve yurt dışındaki varlıklarını koruma yönünde tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Kararın Libya'nın yurt dışındaki finansal varlıklarının güçlendirilmesine yardımcı olacağını kaydeden Dibeybe, Libya dinarının güçlendirilmesine de katkı sunacağını ifade etti.

BMGK'nin Libya'nın dondurulmuş varlıkları hakkındaki kararı

BMGK 16 Ocak'ta Libya Yatırım Otoritesi'ne yurt dışında dondurulmuş varlıkları yönetme yetkisi veren karar tasarısını kabul etmişti.

İngiltere'nin sunduğu karar tasarısı 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, çekimser oyu ise Rusya kullanmıştı.

Kararda, yasa dışı petrol ihracatına yönelik yaptırımlar 1 Mayıs 2026, Uzmanlar Paneli'nin görev süresinin de 15 Mayıs 2026'ya kadar uzatıldığı belirtilmişti.

Uzmanlar Paneli'nin dondurulmuş varlıkların Libya halkının menfaati için yeniden yatırımlarına ilişkin önerisinin memnuniyetle karşılandığı kaydedilen kararda, "Libya Yatırım Otoritesi'nin, dondurulmuş varlıkları seçtiği finansal kuruluşlarla düşük riskli mevduatlara yatırmasına izin verilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası İlişkiler, Abdulhamid Dibeybe, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Dibeybe, Ekonomi, Finans, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BMGK'dan Libya'ya Tarihi Karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 05:40:34. #1.12#
SON DAKİKA: BMGK'dan Libya'ya Tarihi Karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.