BMGK'dan Libya'ya Tarihi Karar

Güncel

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Libya'nın yurt dışındaki dondurulmuş varlıklarını yönetme yetkisini yeniden elde etmesi yönündeki kararının ülkesi için tarihi bir adım olduğunu bildirdi.

Başbakan Dibeybe, BMGK'nin Libya Yatırım Otoritesi'ne yurt dışındaki dondurulmuş varlıkları yönetme yetkisi veren karar tasarısını kabul etmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dibeybe, BMGK'nin kararının Libya'nın mali egemenliğini güçlendirme ve yurt dışındaki varlıklarını koruma yönünde tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Kararın Libya'nın yurt dışındaki finansal varlıklarının güçlendirilmesine yardımcı olacağını kaydeden Dibeybe, Libya dinarının güçlendirilmesine de katkı sunacağını ifade etti.

BMGK'nin Libya'nın dondurulmuş varlıkları hakkındaki kararı

BMGK 16 Ocak'ta Libya Yatırım Otoritesi'ne yurt dışında dondurulmuş varlıkları yönetme yetkisi veren karar tasarısını kabul etmişti.

İngiltere'nin sunduğu karar tasarısı 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, çekimser oyu ise Rusya kullanmıştı.

Kararda, yasa dışı petrol ihracatına yönelik yaptırımlar 1 Mayıs 2026, Uzmanlar Paneli'nin görev süresinin de 15 Mayıs 2026'ya kadar uzatıldığı belirtilmişti.

Uzmanlar Paneli'nin dondurulmuş varlıkların Libya halkının menfaati için yeniden yatırımlarına ilişkin önerisinin memnuniyetle karşılandığı kaydedilen kararda, "Libya Yatırım Otoritesi'nin, dondurulmuş varlıkları seçtiği finansal kuruluşlarla düşük riskli mevduatlara yatırmasına izin verilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.