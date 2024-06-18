BMGK'de BAE ve Sudan Temsilcileri Arasında Tartışma - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BMGK'de BAE ve Sudan Temsilcileri Arasında Tartışma

BM Güvenlik Konseyi'nde Birleşik Arap Emirlikleri ve Sudan temsilcileri arasında Sudan'daki gelişmeler hakkında tartışma yaşandı. Sudan temsilcisi, BAE'nin Hızlı Destek Kuvvetleri'ne silah ve cephane verdiğini iddia ederek, BAE temsilcisi ise bu iddiaları reddetti. Sudan, BAE'nin HDK'yi desteklediği iddiasıyla BMGK'ye şikayette bulunmuştu.

18.06.2024 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde (BMGK), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) BM Daimi Temsilcisi Mohammed Abushahab ve Sudan'ın BM Daimi Temsilcisi Al-Harith Idriss al-Harith Mohamed tartıştı.

BMGK'de Sudan'daki gelişmeler hakkında oturum düzenlendi.

Al-Harith Mohamed, oturumda BAE'yi Sudan ordusuyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) cephane ve silah vermekle suçlayarak, "BAE'den silah desteği alan HDK, sistematik bir şekilde köyleri ve şehirleri hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

BAE Daimi Temsilcisi Abushahab, Sudan Daimi Temsilcisi'nin iddialarını "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Sudan'ın sahadaki ciddi ihlallerinden dikkatleri uzaklaştırmak için bu yola başvurduğunu savunan Abushahab, "Tribünlere oynamayı bırakın da başlattığınız çatışmayı sonlandırın." dedi.

Al-Harith Mohamed ise buna cevaben, "Sudan'da barış isteyenlerin iyi niyetle gelmesi lazım. BAE terörü destekleyen devlettir." ifadelerini kullanarak, savaş cephesinde BAE pasaportları ele geçirdiklerini ifade etti.

Sudan, 29 Mart 2024'te BAE'nin HDK'yi desteklediği iddiası ile BMGK'ye şikayette bulunmuştu, BAE ise bu iddiaları reddetmişti.

Sudan'ın BM Daimi Temsilcisi Al-Harith Mohamed 27 Nisan'da BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, BAE'nin HDK'yi destekleyerek ülkesinde "savaşı alevlendirdiğini" savunmuş, konseyden bir oturum düzenlemesini talep etmişti.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BMGK'de BAE ve Sudan Temsilcileri Arasında Tartışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:42 “Türkiye’nin Messi’si“ manşetlerde Dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor "Türkiye'nin Messi'si" manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
21:57 İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu “İç savaş çıkmamalı“ dedi İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu "İç savaş çıkmamalı" dedi
21:26 Arda Güler’den galibiyet sonrası ilk sözler: Bu golün hayalini kuruyordum Arda Güler'den galibiyet sonrası ilk sözler: Bu golün hayalini kuruyordum
21:08 ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi
20:47 A Milli Takımımız, EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yendi A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi
23:55 Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya’yı 2-1 yendi Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yendi
23:15 Bellingham’ın yaptığı yoruma bakın Arda Güler’den ikonik paylaşım Bellingham'ın yaptığı yoruma bakın! Arda Güler'den ikonik paylaşım
22:33 Çanakkale’de orman yangını Zamana karşı mücadele sürüyor Çanakkale'de orman yangını! Zamana karşı mücadele sürüyor
22:30 Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi
22:30 Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme İşte masadaki konular Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme! İşte masadaki konular
22:14 Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah
21:51 Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar Kerem Aktürkoğlu Arda’nın golünü öve öve bitiremedi Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar! Kerem Aktürkoğlu Arda'nın golünü öve öve bitiremedi
21:42 İran depremle sarsıldı Ölü ve yaralılar var İran depremle sarsıldı! Ölü ve yaralılar var
20:32 Bu çocuk olağanüstü Arda Güler’den tarihe geçen gol Bu çocuk olağanüstü! Arda Güler'den tarihe geçen gol!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 00:10:12. #1.11#
SON DAKİKA: BMGK'de BAE ve Sudan Temsilcileri Arasında Tartışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement