BMGK'de BAE ve Sudan Temsilcileri Arasında Tartışma

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde (BMGK), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) BM Daimi Temsilcisi Mohammed Abushahab ve Sudan'ın BM Daimi Temsilcisi Al-Harith Idriss al-Harith Mohamed tartıştı.

BMGK'de Sudan'daki gelişmeler hakkında oturum düzenlendi.

Al-Harith Mohamed, oturumda BAE'yi Sudan ordusuyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) cephane ve silah vermekle suçlayarak, "BAE'den silah desteği alan HDK, sistematik bir şekilde köyleri ve şehirleri hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

BAE Daimi Temsilcisi Abushahab, Sudan Daimi Temsilcisi'nin iddialarını "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Sudan'ın sahadaki ciddi ihlallerinden dikkatleri uzaklaştırmak için bu yola başvurduğunu savunan Abushahab, "Tribünlere oynamayı bırakın da başlattığınız çatışmayı sonlandırın." dedi.

Al-Harith Mohamed ise buna cevaben, "Sudan'da barış isteyenlerin iyi niyetle gelmesi lazım. BAE terörü destekleyen devlettir." ifadelerini kullanarak, savaş cephesinde BAE pasaportları ele geçirdiklerini ifade etti.

Sudan, 29 Mart 2024'te BAE'nin HDK'yi desteklediği iddiası ile BMGK'ye şikayette bulunmuştu, BAE ise bu iddiaları reddetmişti.

Sudan'ın BM Daimi Temsilcisi Al-Harith Mohamed 27 Nisan'da BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, BAE'nin HDK'yi destekleyerek ülkesinde "savaşı alevlendirdiğini" savunmuş, konseyden bir oturum düzenlemesini talep etmişti.