BMGK, Haiti Misyonunu 1 Yıl Uzattı

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NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Haiti için Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu'nun görev süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Karar, 15 üyeli BMGK'de yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre, Haiti İçin Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu'nun görev süresi 2 Ekim 2025'e kadar uzatıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısı üzerine Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu'nun geçen sene kurulduğu anımsatılan kararda, Kenya'ya gösterdiği liderlik için teşekkür edildi.

Haiti'nin güvenliği ve Haiti Ulusal Polis gücüne katkı sağlayan Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu, Kenya öncülüğünde 25 Haziran 2024'te göreve başlamıştı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına neden olan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

BM raporunda, başkent Port-au- Prince'teki güvenlik sorunlarının savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.