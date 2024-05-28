BMGK, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını görüşmek için acil toplanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BMGK, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını görüşmek için acil toplanacak

BMGK, İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarını görüşmek için acil toplanacak

Cezayir'in talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesindeki durumu ele almak üzere acil bir toplantı düzenleyecek. Cezayir, İsrail'in yerinden edilmiş insanların çadırlarını bombalaması üzerine BMGK'den acil toplantı talebinde bulunmuştu. Toplantıda, İsrail'in saldırılarına verilecek yanıtın ele alınması planlanıyor.

28.05.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Cezayir'den gelen talep üzerine İsrail'in karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin Refah bölgesindeki durumu görüşmek için acil toplanacak.

Cezayir resmi ajansı APS'de yer alan haberde, "Cezayir'in, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan tehlikeli gelişmeler ve son olarak da işgalci İsrail'in Refah bölgesinde yerinden edilmiş insanların çadırlarını bombalaması üzerine BMGK'den acil toplantı talebinde bulunduğu" ifade edildi.

BMGK'nin bugün acil toplanacağı belirtilen açıklamada, toplantıda "BMGK'nin İsrail'in yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına yönelik saldırıya vereceği yanıtın ele alınacağına" işaret edildi.

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Cezayir, İsrail, Refah, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BMGK, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını görüşmek için acil toplanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
11:28 Normalleşme süreci kısa sürdü Bahçeli’den CHP lideri Özel’e zehir zemberek sözler Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler
10:08 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
09:28 TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek’in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek'in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı
11:27 Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı! Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı
11:02 Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı
10:59 Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı
10:57 Fenerbahçe’nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz
10:38 Galatasaray’ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti Galatasaray'ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti
10:28 Beşiktaş’ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi Beşiktaş'ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi
10:23 Sahipsiz kediyi parçalayan pitbull’un sahibinden “Pes“ dedirten savunma Sahipsiz kediyi parçalayan pitbull'un sahibinden "Pes" dedirten savunma
10:21 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’a yanıt: Onun derdi belli Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'a yanıt: Onun derdi belli
10:19 Erzurum’da korkunç kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 kişi yaralandı Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 12:22:18. #1.13#
SON DAKİKA: BMGK, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını görüşmek için acil toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement