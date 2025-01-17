BMGK, Libya'nın Varlık Yönetimine İzin Verdi

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NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya Yatırım Otoritesi'ne yurt dışında dondurulmuş varlıkları yönetme yetkisi veren karar tasarısını kabul etti.

İngiltere'nin sunduğu karar tasarısı, BMGK'de yapılan oylamada 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi.

Rusya "çekimser" oy kullandı.

Kararda, yasa dışı petrol ihracatına yönelik yaptırımlar 1 Mayıs 2026, Uzmanlar Paneli'nin görev süresinin de 15 Mayıs 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi.

Uzmanlar Paneli'nin dondurulmuş varlıkların Libya halkının menfaati için yeniden yatırımlarına ilişkin önerisinin memnuniyetle karşılandığı anlatılan kararda, "Libya Yatırım Otoritesi'nin, dondurulmuş varlıkları seçtiği finansal kuruluşlarla düşük riskli mevduatlara yatırmasına izin verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kararda, Libya'ya yönelik silah ambargosuna ilişkin bir muafiyet de getirilerek, üye devletlerin Libya güvenlik güçlerine, yalnızca Libya'nın askeri ve güvenlik kurumlarının yeniden birleştirilmesi sürecini desteklemeyi amaçlayan teknik yardım veya eğitim sağlaması, ilgili Komiteye önceden bildirilmesi koşuluyla ambargo kapsamında olmayacağı kaydedildi.

Bu çerçevede, kararda, üye devletler tarafından insani yardım gibi ambargo kapsamı dışında veya muafiyet kapsamında olan faaliyetleri kolaylaştırmak amacıyla geçici olarak Libya'ya konuşlandırılan askeri uçaklar veya deniz araçları için muafiyet içeren madde de yer aldı.

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