BMGK listesinde DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 7 kişi ve 4 kuruluş güncellendi - Son Dakika
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BMGK listesinde DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 7 kişi ve 4 kuruluş güncellendi

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BMGK kararıyla DEAŞ ve El Kaide bağlantılı listedeki 7 kişi ve 4 kuruluşun bilgileri güncellendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, mal varlıklarının dondurulması kapsamında uygulanacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" ve "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar" listesindeki 7 kişi ve 4 kuruluşa ilişkin bilgi güncellendi.

BMGK'nin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" ve "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar" listesinde yer alan 7 kişi ve 4 kuruluşa ilişkin bilgide güncelleme yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BMGK listesinde DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 7 kişi ve 4 kuruluş güncellendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BMGK listesinde DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 7 kişi ve 4 kuruluş güncellendi - Son Dakika
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