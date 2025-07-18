BMGK, Suriye'deki Gerginlikleri Görüşüyor - Son Dakika
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BMGK, Suriye'deki Gerginlikleri Görüşüyor

18.07.2025 00:59
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BMGK, Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırılarını kınadı, durumu değerlendirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasındaki gerginliği ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını masaya yatırdı.

BMGK, " Orta Doğu'da durum" başlığı altında Suriye'de yaşananları ele almak için toplandı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vassily Nebenzia, yaptığı konuşmada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadıklarını belirterek, "Bu saldırılar uluslararası hukukun, BM Şartı'nın ve 1974 tarihli Kuvvetler Anlaşması'nın açık bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

Nebenzia, Rusya'nın, Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü sürekli olarak desteklediğini belirterek, "Dışarıdaki veya içerideki aktörlerin, özellikle kışkırtıcı etnik ve dini gerginlikler yoluyla Suriye'deki kırılgan durumu kendi jeopolitik amaçları için kullanmalarına izin veremeyiz." dedi.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang da İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını eleştirerek, "İsrail'in eylemleri uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal ediyor ve Suriye'nin barış, istikrar ve siyasi geçiş sürecine yeni zorluklar getiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Geng, Çin'in bu saldırıları açıkça kınadığını vurgulayarak, İsrail'e Suriye'ye yönelik askeri saldırılarını derhal durdurması ve Golan Tepeleri dahil Suriye topraklarından mümkün olan en kısa sürede çekilmesi çağrısında bulundu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea ise Süveyda'daki şiddeti kesin dille kınadıklarını belirterek, ABD'nin Suriye'deki tüm kesimlerle, entegrasyon ve Suriyeliler için daha müreffeh bir gelecek amacıyla aktif olarak etkileşimde bulunduğunu söyledi.

Shea, "ABD son İsrail saldırılarını desteklemese de hem mevcut krizi ele almak hem de iki egemen devlet arasında kalıcı anlaşmaya varmak için İsrail ve Suriye ile en üst düzeyde diplomatik temaslarda bulunuyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde, istikrarlı bir Suriye vizyonu olduğunu dile getiren Shea, ABD'nin Suriye'nin ulusal birliğini desteklediğini ve azınlık unsurlarıyla barışçıl ve kapsayıcı çözüm için Türkiye dahil müttefik ülkelerle çalıştıklarını kaydetti.

"İsrail'in saldırıları Suriye'nin istikrarını baltalamayı amaçlıyor"

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Koussay Aldahhak da "Suriye Arap Cumhuriyeti, uluslararası hukuk ve BM şartları ile birlikte bir BM üye devletinin egemenliğinin ihlali olan bu bariz İsrail saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadelerini kullandı.

Aldahhak, "İsrail'in işgal ve saldırılarının Suriye'nin istikrarını baltalamayı ve ülkeyi çatışmaya sürüklemeyi amaçlayan sistematik politikalarının bir uzantısı olduğunu teyit ederiz. İsrail'in bu saldırıları doğrudan Suriye devletinin ulusal yaklaşımla güvenlik ve istikrarı sağlama ve iç gerginlikleri kontrol altına alma çabalarını engellemeyi amaçlıyor." yorumunu yaptı.

İsrail saldırılarının ciddiyetine rağmen Suriye'nin akıllıca davranarak Türkiye'nin de içinde bulunduğu arabuluculuk çabalarına yanıt verdiğini belirten Aldahhak, bölgenin açık çatışmaya sürüklenmesini önlemeye çalıştıklarını söyledi.

Aldahhak, "Suriye halkı, hiçbir dış gücün kendilerini Suriye'yi parçalamayı ve istikrar çabalarını dağıtmayı amaçlayan bir savaşa sürüklemesine izin vermeyecektir. İşgalci güçlerin ülkelerine karşı saldırganlık ve uluslararası hukuk ihlalleri için kullandıkları her türlü bahaneyi reddeder." diye konuştu.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

?Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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