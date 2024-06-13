BMGK, Yemen'deki BM personelinin gözaltına alınması ve ekonomik durumu ele aldı - Son Dakika
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BMGK, Yemen'deki BM personelinin gözaltına alınması ve ekonomik durumu ele aldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'de BM personelinin keyfi olarak gözaltına alınması ve hızla kötüleşen bankacılık sistemi gibi konuları ele aldı. BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Husilerin BM personelini serbest bırakması çağrısında bulunurken, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu ise bankacılık sisteminin acil önlemler gerektirdiğini belirtti. Yemen'deki bu gelişmelerin yoksulluğu derinleştireceği ve insani yardıma olan bağımlılığı artıracağı uyarısında bulunuldu.

13.06.2024 20:23
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Yemen'de BM personelinin keyfi olarak gözaltına alınması, hızla kötüleşen bankacılık sistemi ve ekonomik durum gibi konular ele alındı.

New York'ta, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu, Yemen'deki güvenlik ve ekomonik durumu BMGK üyelerine aktardı.

Yemen Özel Temsilcisi Grundberg açılış konuşmasında, "Geçen hafta, (başkent) Sana'daki bir meslektaşım da dahil olmak üzere 13 BM personeli, 5 uluslararası STK 5 personeli ve ulusal STK'lerden çok daha fazla kişi Ensarullah Hareketi (Husiler) tarafından keyfi olarak gözaltına alındı." ifadelerine yer verdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ve UNESCO'nun 4 personelinin de uzun süredir gözaltında tutulduğunu hatırlatan Grundberg, Husi yönetimine, "Yemenlilerin uluslararası hukuk kapsamındaki haklarına saygı duyması" çağrısında bulundu.

"Husilerin tüm BM ve STK personelini derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmasını ve sivillerin keyfi olarak gözaltına alınmasından kaçınmasını talep ediyorum." diyen Grundberg ayrıca Husiler tarafından 1 Haziran'da 45 kişi hakkında verilen idam kararından duyduğu "endişeyi" de dile getirdi.

Özel Temsilci, bölgede yaşanan diğer gelişmelerin, BM yol haritası üzerinde Aralık 2023'te anlaşmaya varan Yemen Hükümeti ve Husilerin arasındaki süreci de karmaşık hale getirdiğini, Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırı çabalarını artırdığını belirtti.

Grundberg, taraflar arasındaki gerilimin devam etmesi durumunda Nisan 2022'deki ateşkesten bu yana nispeten devam eden istikrarın bozulacağı konusunda uyarıda bulundu.

Yemen'de hızla kötüleşen bankacılık sistemi ve insani duruma dikkat çekildi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Wosornu, Grundberg'in ardınan yaptığı konuşmada, Günvelik Konseyi üyelerine, Yemen'de hızla kötüleşen bankacılık sistemiyle ilgili acil önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Wosornu, "Son haftalarda hem Husi fiili yetkilileri hem de Yemen Hükümeti, bireylerin, işletmelerin, yerel ve uluslararası finans kuruluşlarının, kontrol altındaki bölgelerde bulunan bankalarla iş yapmasını yasaklayan, birbiriyle yarışan ve giderek katılaşan direktifler yayımladı." ifadelerine yer verdi.

BM Direktörü, bu girişimlerin Sana merkezli bankaların SWIFT sistemini kullanmasının yasaklanmasına doğru giden bir süreç olduğunu vurguladı.

"Bu gelişmelerin felaketle sonuçlanabilecek sonuçları var." diyen Wosornu, tüm bu faktörlerin Yemen'deki yoksulluk sorununu derinleştireceğini ve insani yardıma olan bağımlılığı artıracağını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 23 Aralık 2023'te Yemen hükumeti ve Husilerin "ülke genelinde kapsamlı ateşkes" ve Yemenlilerin maddi durumlarının iyileştirilmesini de kapsayan bir dizi tedbire bağlı kalacağını duyurmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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