BMMYK, Yemen'de 1 Ağustos'tan bu yana yerinden edilenlerin 250 bini aştığını bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BMMYK, Yemen'de 1 Ağustos'tan bu yana yerinden edilenlerin 250 bini aştığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BMMYK Sözcüsü Matthew Saltmarsh, Yemen'de 1 Ağustos'tan 17 Ekim itibarıyla yerinden edilen kişi sayısının 250 bini aştığını bildirdi. Taiz, yerinden ayrılanların yüzde 76'sını oluştururken yeni yerinden edilenlerin yüzde 52'sine ev sahipliği yapıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Matthew Saltmarsh, çatışmaların tırmandığı Yemen'de yerinden edilenlerin sayısının 250 bini aştığını bildirdi.

Saltmarsh, çatışmaların yaşandığı Yemen'deki duruma ilişkin BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yemen genelinde yerinden edilme vakalarının hızla artmaya devam ettiğinin altını çizen Saltmarsh, "(1 Ağustos'tan bu yana) 17 Ekim itibarıyla yerinden edilen kişi sayısı daha önce bildirilen yaklaşık 213 bin seviyesinden 250 binin üzerine çıktı. Yerinden edilmelerin merkezi konumunda olan Taiz, özel bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Bölge, yerinden ayrılanların yüzde 76'sını oluştururken, yeni yerinden edilenlerin yüzde 52'sine de ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

Saltmarsh, yeni yerinden edilen aileler arasında en çok dile getirilen ihtiyacın barınma (yüzde 35) olduğunu kaydederek, bunu gıda (yüzde 33) ve nakit yardımının (yüzde 22) takip ettiğini söyledi.

Yemen'de büyük çoğunluğu Somali ve Etiyopya'dan gelen 65 binden fazla mülteci ve sığınmacının bulunduğunu hatırlatan Saltmarsh, bu insanların yeniden alevlenen çatışmalardan en çok etkilenenler arasında yer aldığını söyledi.

Saltmarsh, 17 Ekim itibarıyla Yemen'den 3 bin 836 kişinin Cibuti'ye, geri dönenler ve mülteciler dahil 242 kişinin ise Somali'ye ulaştığını söyledi.

Bu durumun, çatışmalardan etkilenen insanların güvenli bir yer arayışının sürdüğünü gösterdiğine dikkati çeken Saltmarsh, şunları kaydetti:

"8-14 Ekim tarihleri ?arasında Yemen'den Cibuti'ye yeni bir geliş bildirilmedi. 8-9 Ekim 2026 gecesi Cibuti'den Yemen'e giden bir teknenin alabora olmasının ardından 109'unun kimliği tespit edilmiş olan toplam 139 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler, dini ritüellere uygun olarak defnedildi. Kimlikleri belirlenen 82 kazazede ise ihtiyaçları doğrultusunda destek alıyor."

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
Savaş ve Çatışmaİnsan HaklarıOrta DoğuAğustosGüncelYemenBmmykDünyaTaizSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Protestolarla yıkılan İtalya’da ordu sokağa iniyor Milano’ya 500 asker gönderilecek Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Dünyaca ünlü banka Antalya’daki şubesini kapattı Dünyaca ünlü banka Antalya'daki şubesini kapattı
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Partililer ayakta alkışladı Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı
Juventus’un teknik direktör listesinde Italiano iddiası: Spalletti için kritik 3 maç Juventus'un teknik direktör listesinde Italiano iddiası: Spalletti için kritik 3 maç
14:04
2027 yılında asgari ücret ne kadar olacak İşte dillendirilen rakam
2027 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam
13:58
Futbolculara parmak arası terlik neden yasak İşte cevabı
Futbolculara parmak arası terlik neden yasak? İşte cevabı
13:47
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor
Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
13:27
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın başına geçtiğini duyurdu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçtiğini duyurdu
13:19
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
12:21
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 14:12:44. #7.13#
SON DAKİKA: BMMYK, Yemen'de 1 Ağustos'tan bu yana yerinden edilenlerin 250 bini aştığını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei