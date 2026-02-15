Bnei Brak'ta Haredi-Polis Çatışması - Son Dakika
Bnei Brak'ta Haredi-Polis Çatışması

15.02.2026 18:29
Bnei Brak'ta Harediler ile polis arasında şiddet olayları yaşandı. 22 Haredi gözaltına alındı.

İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) yoğun yaşadığı Bnei Brak kentinde Harediler ile polis arasında şiddet olayları yaşandı.

İsrail basınına göre, şiddet olayları, Haredilerin, İsrail ordusunun asker alımları için gönderdiğini düşündükleri 2 kadın askere saldırması üzerine başladı.

Haredilerin saldırısının ardından 2 kadın asker İsrail polisi tarafından kurtarıldı, yüzlerce Haredi ise polisleri ve askerleri kovaladı.

Bölgede tansiyonun yükselmesinin ardından Haredilerin bir polis motosikletini ateşe verdiği ve bir polis aracını devirdiği olaylar sırasında bir İsrail polisi yaralandı.

Bnei Brak'a Tel Aviv bölgesindeki tüm karakollardan takviye kuvvet gönderen İsrail polisi, Haredilere ses bombalarıyla karşılık verdi.

Olaylara karışan 22 Haredinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrailli siyasiler, tepki gösterdi

Başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail'de iktidar kanadı, Bnei Brak'ta çıkan olayları "ayaklanma" şeklinde niteleyerek tepki gösterdi.

Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Bnei Brak'ta İsrail ordusunun kadın askerlerine ve İsrail polisine karşı başlatılan ayaklanmayı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İsyancıların Haredi toplumunun tamamını temsil etmeyen "aşırı uç bir azınlık" olduğunu ileri süren Netanyahu, eylemin ciddi ve kabul edilemez olduğunu, İsrail ordusu personeline yönelik saldırıları hoş görmeyeceklerini kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada Haredilerin "kırmızı çizgiyi aştığını" ileri sürerek "Haredi halkının liderlerini, bu eylemi kınamaya, kolluk kuvvetlerini kararlı bir şekilde hareket etmeye ve bu ciddi saldırıya katılan herkesi adalete teslim etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Haredi Şas Partisi lideri Aryeh Deri, partisinin Bnei Brak'ta "bir avuç aşırılık yanlısı" tarafından gerçekleştirilen "ayaklanmayı" şiddetle kınadığını kaydederek bu eylemlerin "Tevrat'a aykırı olduğunu" savundu.

Muhalefetten hükümete "anarşi" çıkışı

İsrail'de muhalefetteki siyasetçiler ise yaşanan olaylar nedeniyle ülkede anarşinin yayılmasından sorumlu tuttukları hükümete yüklendi.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail askerlerinin ülkede gündüz vakti saldırıya uğradığını ve anarşinin hakim olduğunu söylerken ana muhalefet lideri Yair Lapid, "Anarşiye son verilmeli." ifadesini kullandı.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyordu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkeğe askerlik celbi göndereceği kaydedilmişti.

İsrail ordusu, ülkede askerlik celbi gönderilen veya kaçak durumda olan kişi sayısının 71 bin, bunun yüzde 80'inin de Haredi olduğu tahminini paylaşmıştı.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, Meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Polis, Son Dakika

