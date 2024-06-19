Böbrek hastası 15 yaşındaki Cafer, zayıflamak için bisiklet bekliyor

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- ÖZEL) Birçok hastalıkla mücadele eden ve 92 kiloya ulaşan 15 yaşındaki Cafer, zayıflamak için bisiklet bekliyor

Cafer Karataş: "Doktorlar zayıflamam için bisiklet almamı söylüyorlar"

"Birçok hastalığım var ve şuan 92 kiloyum"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 92 kiloya ulaşan böbrek hastası 15 yaşındaki depremzede çocuk, zayıflayabilmek için yardımseverlerden bisiklet istiyor.

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi Havaalanı Konteyner Kent'te yaşayan 15 yaşındaki depremzede Cafer Karataş'ın böbreğinin biri yok diğeri ise yüzde 30 çalışıyor. Nakil olacak kritik seviyeye ulaşmak üzere olan 92 kilodaki Cafer'e doktorlar bisiklet alarak kullanmasını ve acil olarak zayıflaması önerisinde bulundu. Depremzede Cafer ise yardımseverlerden ve yetkililerden destek beklediğini bisiklete ihtiyacı olduğunu söyledi.

Cafer Karataş, kendisini çoğu zaman kötü hissettiğini belirterek, "Arkadaş ortamlarında hep dışlanıyorum. Çok ortamlara giremiyorum. Benimle kilomdan dolayı dalga geçiyorlar. Duymadığım zaman arkadaşlarım dışlıyorlar. Yetkililerden bu konuda destek istiyorum" dedi.

"Doktorlar bisiklet almamı istiyorlar"

Zayıflaması için bisiklete ihtiyacının olduğunu söyleyen Cafer Karataş, "Böbrek hastasıyım. Hipertansiyon hastasıyım. Kulağımın biri duymuyor. Ben şuan 92 kiloyum. Doktorlar bisiklet almamı istiyorlar. Zayıflamam da etkili olacak. Ama durumumuz olmadığı için bisiklet alamıyoruz. Yetkililerden yardım istiyorum. Kendimi çoğu zaman kötü hissediyorum. Ortamlarda hep dışlanıyorum. Çok ortamlara giremiyorum. Benimle dalga geçiyorlar kilomdan dolayı. Duymadığım zaman arkadaşlarım dalga geçiyor. O yüzden yetkililerden bu konuda destek istiyorum. Bisiklete ihtiyacım var" ifadesini kullandı.

"Acil olarak zayıflaması gerekiyor"

Anne Nursel Karataş ise, oğlunun birçok hastalıkla mücadele ettiğini kaydederek, "Depremzedeyiz. Hipertansiyon hastası. Kulaktan ameliyat oldu. Kulak zarını aldılar. Yüzde 60 kaybı var. Böbrek hastası. Böbreğinin biri yok diğeri ise yüzde 30 çalışıyor. Yüzde 27'ye düşünce nakil olacak. Şu an 92 kiloda. Doktorlar bisiklet alınmasını söylüyor. Acil olarak zayıflaması gerekiyor. Zayıflamadıkça tahlilleri iyi çıkmıyor. Bizim durumumuz olmadığı için alamıyoruz bu konuda destek istiyorum. Oğlumun sağlığı için. Zayıflarsa sağlığı iyiye gidecek. Ama şuan sürekli kilo alıyor" dedi.