Böcek: Halkçı belediyecilikle hizmetimize devam ediyoruz

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in öncülüğünde Ankara'da gerçekleşen Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Muhittin Böcek, "Tüm baskılara rağmen bahaneye sığınmadan halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışımızla, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmetleri sunuyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partili 414 belediye başkanı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantıda konuşan Böcek, yerel yönetimlerin her geçen gün daha zor koşullarda halka hizmet etme mücadelesini yürüttüğüne dikkat çekerek "Tasarruf tedbirleri genelgesinin ortaya çıkardığı sıkıntılar, enflasyon artışı, önceki dönemden kalan borçlar, bütçe kesintileri, kayyum atamaları gibi koşullar belediyelerimizi ekonomik ve siyasi anlamda zorlayan hususlardır. Tüm baskılara rağmen hiçbir bahaneye sığınmadan halkımıza hizmet sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Milletin parasını milletimize harcıyoruz"

Halka dönük insan odaklı çalışmalarla fark yaratmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Böcek, "Halk Ekmek, Halk Süt, Halk Et, Antsu, Halk Mama, kreşler, öğrenci yurtları, spor kompleksleri, gençlik merkezleri, emekli kahveleri, ücretsiz ağız diş sağlığı merkezi, evsizler için bimekan, burs ve sosyal yardım destekleriyle milletin parasını milletimize harcıyoruz. Bugünlerde gündemde olan kreşler konusunda da elimizden geleni yapıyoruz. Kreş sayımız 1 iken 19'a çıkardık" ifadelerini kullandı.

"Yaşadığımız zorluklar, engellemeler hizmetlerimizi asla durduramayacaktır"

Altyapı çalışmaları, yerelden kalkınma hamlesi kapsamında yapılan tarımsal desteklemeler hakkında da bilgi veren Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 8 belediye şirketinin iştirakleri de dahil olmak üzere bugün itibarıyla hiçbir kurum ve kuruluşa günü geçmiş SGK ve vergi borcu olmadığının da altını çizdi. Başkan Muhittin Böcek, "Projelerimize, ilgili bakanlıklar tarafından onay verilme süreçlerinde yaşanan gecikmeler, yurt içi kredi ve finans desteklerinin yetersizliği, kamu kurumlarından talep ettiğimiz tahsislerde yaşadığımız zorluklar, engellemeler hizmetlerimizi asla durduramayacaktır" dedi.

"Belediyelerimizin alması gereken 4 milyar gelirimiz gasbedilmiştir"

Son dönemde belediyelerin gelirlerini azaltma konusunda Ali Cengiz oyunu yapıldığını dile getiren Böcek, şöyle devam etti:

"4706 sayılı hazineye ait taşınmaz malların değerlendirmesi hakkında kanunda bahsi geçen hazine taşınmazlarının satışından elde edilen gelirin yüzde 40'ı büyükşehir ve ilçe belediyemize verilmesi gerekirken, bu taşınmazlar TOKİ'ye devredilerek TOKİ marifetiyle satışları yapılmaktadır. Örneğin Antalya Finike ilçemizde, 3 Ekim'de, 124 milyon muhammen bedelle satışa çıkan arsalar 250 milyon liraya satılmıştır. Bunun 100 milyonu Finike Belediye'mizin ve Antalya Büyükşehir Belediye'mizin hakkıdır. Antalya'mızda 2019'dan bugüne bin 177 arsa satışından muammen bedel üzerinden en az 10 milyar TL gelir sağlanmıştır. Belediyelerimizin alması gereken 4 milyar gelirimiz gasbedilmiştir.

2022 tarihinde yapılan düzenleme ile içme suyunda KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüştür. Yüzde 800'leri bulan elektrik artışı karşısında giderlerimiz her geçen gün artmaktadır. Biz de elektrik KDV oranlarının düşürülmesini talep ettik. Bırakın indirimi 10 Temmuz 2023 tarihinde yapılan düzenleme ile KDV yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmıştır."