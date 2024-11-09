Böcek'ten Atatürk'e Anma Mesajı

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Böcek, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümünde sevgi, saygı, rahmet, minnet ve özlemle andığını belirtti.

Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da kalplerinde Atatürk'e olan bağlılık ve sevginin olacağını kaydeden Böcek, şunları kaydetti:

"Azmi, cesareti ve onuru ile bizlere örnek olan, bugün sahip olduğumuz kazanımların yolunu açan, çağdaşlığın sembolü Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde ona olan özlemimizi bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi şükranla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti'nin gönlünde taht kurmuş, tüm dünyanın da takdirine mazhar olmuş büyük bir liderdir. Atatürk'ün gerçekleştirmiş olduğu modernleşme ve dönüşüm hamleleri ile ortaya koyduğu vizyon bizlere büyük sorumluluklar yüklemektedir."

Böcek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için azimle çalışmanın en önemli vazifeleri olduğunu aktardı.