Bocelli, 'Romanza' Turnesi ile İstanbul'da

Dünyaca ünlü İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, "Romanza" albümünün 30. yılına özel hazırlanan dünya turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen konserde sanatçı, "Vivere", "Vivo per Lei" ve "Caruso" gibi eserlerin yanı sıra "Romanza" albümünden seçilen parçaların merkezde olduğu özel repertuvarı seslendirdi.

Konserde özel konuk olarak Bocelli ile aynı sahneyi paylaşan Kenan Doğulu, "Il Mare Calmo Della Sera" şarkısını seslendirdi.

Doğulu, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bocelli'nin yıllardır örnek aldığı idol sanatçılardan birisi olduğunu belirterek, "Kendisi harika bir şarkıcı, muazzam bir insan. Onunla bugün şarkı söylüyor olmak benim için büyük bir anlam taşıyor. Hem büyük bir gurur hem de kariyerim için (bu konserin) önemli bir sayfa olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca 5 kez Grammy Ödülü'ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Bocelli'ye konserde orkestra şefi Marcello Rota, soprano Serena Gamberoni, bariton Roberto de Candi ve Anastasiya Petrysak eşlik etti.

Yoğun ilginin yaşandığı konseri, sanat, spor ve siyaset dünyasından birçok ismin yanı sıra Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan izledi.

Tüm zamanların en çok satan İtalyanca albümü

Müzikseverlerle 1997'de buluşan "Romanza" albümü, kısa sürede dünya çapında 20 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. 20'den fazla ülkede "Platin" ve "Diamond" sertifikaları kazanan albüm, tüm zamanların en çok satan İtalyanca albümü olmasının yanı sıra İngilizce dışındaki dillerde yayımlanmış en başarılı albümlerden biri olarak müzik tarihinde yerini aldı.

Aynı zamanda albüm, Bocelli'nin uluslararası yükselişini simgeleyen en önemli çalışmalar arasında yer alıyor.