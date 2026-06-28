Bodrum'a Golden Odyssey Mega Yat Geldi - Son Dakika
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Bodrum'a Golden Odyssey Mega Yat Geldi

Bodrum\'a Golden Odyssey Mega Yat Geldi
28.06.2026 20:12
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124 metrelik lüks yat, Bodrum açıklarında demirleyerek dikkat çekti ve turistlerin ilgisini topladı.

"Golden Odyssey" isimli mega yat, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Bermuda bayraklı yaklaşık 124 metre uzunluğundaki dev yat, Bodrum Karaada açıklarına demirledi.

Lüks yat, vatandaşların ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Birçok konfora sahip ve 2015'te yapılan yatta 16 kabinde 32 misafir konaklayabiliyor. 21 knot seyir hızına çıkabilen yatta, 60 personel görev yapıyor.

Yatta ayrıca yüzme havuzu, kuaför ve güzellik salonu ile doktor muayene odası da bulunuyor.

Mega yatın ilçede bir süre daha kalacağı belirtilirken, yatta kimlerin bulunduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum'a Golden Odyssey Mega Yat Geldi - Son Dakika

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