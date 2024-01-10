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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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