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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisinde bulunan 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla\'nın Bodrum ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
03.01.2024 - 14:23,
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki ayrı lastik bottaki 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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