Bodrum Açıklarında 68 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 20 Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum Açıklarında 68 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 20 Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, farklı zamanlarda iki ayrı lastik botta toplamda 68 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen bir can salında da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yakalanan ve kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

12.06.2024 22:15
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı, 20 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce, hareket halindeyken durdurulan lastik botlardaki 29'u çocuk 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine de bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salındaki 9'u çocuk 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum Açıklarında 68 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 20 Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum Açıklarında 68 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 20 Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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