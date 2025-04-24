Bodrum Belediye Başkanı 23 Nisan'da Koltuğunu Çocuklara Emanet Etti

(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu çocuklara emanet etti. Mandalinci, çocuklara hitaben, "Siz mutlu olun ki Bodrum da mutlu olsun. 23 Nisan, sadece bir bayram değil; sizlerin sesini daha çok duyduğumuz, geleceğe umutla baktığımız bir gün" dedi.

Bodrum Belediyesi binasında 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen temsili devir teslim töreninde çevredeki okullardan gelen Ateş Can Meral, Neval Bal, Elif Su Ünler ve Ela Deniz, makam koltuğuna oturdu.

Çocuklar, Bodrum'un daha yaşanabilir ve çocuk dostu bir kent haline gelmesi için hazırladıkları talepleri sıraladı. Bunlar arasında sokaklara sek sek çizilmesi, daha fazla çocuk festivali düzenlenmesi ve okullara halı saha yapılması gibi istekler yer aldı.

Çocukların isteklerini dikkatle dinleyen Mandalinci, "Bugün burada koltuğumuzu geleceğimizin ışığı olan çocuklara devretmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Sizlerin fikirleri, önerileri bizim için çok kıymetli. Belediyemizin kapısı her zaman sizlere açık. Taleplerinizi en kısa sürede değerlendireceğiz. Siz mutlu olun ki Bodrum da mutlu olsun. 23 Nisan, sadece bir bayram değil; sizlerin sesini daha çok duyduğumuz, geleceğe umutla baktığımız bir gün" diye konuştu.

Mandalinci, tüm çocukların bayramını kutlayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği bu eşsiz bayram sizlere verilen değerin en büyük göstergesidir. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Hep birlikte daha mutlu, daha yaşanabilir bir Bodrum için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.