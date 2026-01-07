Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci'nin Saha Ziyaretleri Devam Ediyor - Son Dakika
Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci'nin Saha Ziyaretleri Devam Ediyor

07.01.2026 14:00  Güncelleme: 15:36
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Akçaalan, Gürece ve Gündoğan mahallelerinde vatandaşların taleplerini dinleyerek incelemelerde bulundu. Mandalinci, daha yaşanabilir bir kent için yürütülen projelere ilişkin bilgi verdi.

(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Akçaalan, Gürece ve Gündoğan mahallelerini ziyaret etti. Mandalinci, "Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent hedefiyle saha ziyaretlerimize devam edeceğiz" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye ziyaretlerinde, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ile mahalle muhtarları eşlik etti.

Akçaalan Mahalle Muhtarlığı'nda Muhtar Cumhur Bayırlı ile bir araya gelen Mandalinci; başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleriyle birlikte vatandaşlardan gelen talep ve önerileri değerlendirdi. Ardından çok amaçlı salon ve pazar yerinde yapılması planlanan yenileme çalışmaları başta olmak üzere, mahalledeki park alanlarında başlatılması planlanan çalışmalar öncesinde incelemelerde bulundu.

Gürece Mahallesi'nde Muhtar Mehmet Özsavran ile muhtarlık binasında incelemelerde bulunan Mandalinci, ardından mahallede yapılması planlanan sağlık kabini için uygun alanları ziyaret etti. Mahalle sakinlerinden gelen talep, öneri ve şikayetler doğrultusunda bölgede bulunan iki çocuk parkında da incelemelerde bulunan Başkan Mandalinci, gerekli düzenleme ve yenileme çalışmalarının yapılması talimatını verdi. Ayrıca, durak yeri için uygun noktalarda da değerlendirmelerde bulunuldu.

Gündoğan Mahallesi'nde ise Muhtar Ali İneci'nin de katılımıyla sahil bölgesinde incelemelerde bulunan Mandalinci, bölgeye yapılması planlanan projeler ile ilgili yerinde incelemeler gerçekleştirdi. Ardından konuya ilişkin olarak ilgili paydaşlarla toplantı yapılarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Mandalinci, yapılan çalışmalar ile ilgili şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini yerinde dinlemek, sorunlara hızlı ve etkin çözümler üretmek amacıyla saha çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve mahalle muhtarlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz saha programlarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Mahallelerimizde hayata geçirmeyi planladığımız projeleri yerinde inceleyerek gerekli değerlendirmelerde bulunuyoruz. Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent hedefiyle saha ziyaretlerimize devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

