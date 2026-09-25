Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, ITF 2026'da sezonu 9 aya yayma hedefini anlattı - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, ITF 2026'da sezonu 9 aya yayma hedefini anlattı

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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, ITF 2026\'da sezonu 9 aya yayma hedefini anlattı
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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, ITF 2026'daki Muğla Destinasyon Oturumu'nda sürdürülebilir turizm için sezonu 6, 8 hatta 9 aya yayma hedefini anlattı. Mandalinci, Bodrum'da agro turizmi geliştirip yerel üreticiyi destekleyen modeli sürdürmek istediklerini belirtti.

(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı'nda (ITF 2026) düzenlenen Muğla Destinasyon Oturumu'nda sürdürülebilir turizm, sezonun uzatılması ve agro turizmin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı'na 29 ülkeden 345'in üzerinde firma ve 39 ülkeden 300 uluslararası turizm profesyoneli katılıyor. Büyük seyahat acenteleri ve tur operatörleri, oteller ve turizm işletmeleri, destekleyici turizm hizmetleri ile bölgelerini ve yerel turizm değerlerini tanıtmak üzere belediyeler ile uluslararası katılımcılar ve alıcılar ITF 2026'da yerini aldı.

BAŞKAN MANDALİNCİ, MUĞLA DESTİNASYON OTURUMUNA KATILDI

Turizm zirvesinin ilk gününde "Muğla Büyükşehir Belediyesi Destinasyon Oturumu" da gerçekleştirildi. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın moderatörlüğünde yapılan oturuma, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleşen panelde, fuardaki uluslararası tur operatörleri, turizm profesyonelleri, seyahat acentesi temsilcileri, otel yatırımcıları ve turizm basını da dinleyici olarak katılım sağladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VURGUSU

Başkan Mandalinci, konuşmasında sürdürülebilir turizm hedeflerinden bahsederek, şunları söyledi:

"Sürdürülebilirlik sağlanamadığı takdirde, ancak 1 sezonluk veya en fazla 2 yıllık geçici bir başarı elde edilebilir. Bodrum özelinde baktığımızda, bu toprakların köklü bir balıkçılık, süngercilik ve bu değerlerle var olmuş bir Mavi Yolculuk tarihi var. Bizim asıl başarımız, bu geleneksel değerleri zaman içinde çeşitlendirerek sürdürülebilir kılmamızdır. Şimdi önümüzdeki temel hedef; turizmi sadece 3 aylık dar bir yaz sezonuna sıkıştırmak yerine, yaz ve kış koridorları gibi çeşitli etkinliklerle süreyi 6, 8 hatta 9 aya yaymaktır. Sezonu uzatıp çeşitliliği artırdığımız ölçüde, çok daha başarılı ve kalıcı bir turizm modeline imza atmış olacağız."

"AGRO TURİZMİ GELİŞTİRİYORUZ"

Bodrum Belediyesi olarak agro turizm alanında, tarıma dayalı bir turizm geliştirmek istediklerini de belirten Mandalinci, "Özellikle kırsal destinasyonlarımızda, kırsal turizm, köy hayatı, deneyime dayalı turizmle beraber vatandaşlarımıza çok daha güzel bir sinerji ve deneyim sunduğunu göreceğiz. Biz göreve geldiğimizde hızlı bir şekilde yerel üretimi, yerel üreticiyi destekleyici bir kalkınma modeli geliştirdik. Bodrum mandalinasını ilk defa entegre tesislerde bir erken zamanlama yeşil Bodrum mandalinası, bir de ocak-şubat ayındaki Bodrum mandalinası olarak tesis ederek bunu katma değerli ürüne dönüştürdük" diye konuştu.

ITF 2026, bugün de farklı paneller ve fuar etkinlikleriyle devam edecek.

Kaynak: ANKA
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