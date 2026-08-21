Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, mahalle ziyaretlerine devam ediyor
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve belediye hizmetlerini incelemek amacıyla başlattığı saha ziyaretlerine Peksimet ve Bahçelievler'de devam etti.

(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve belediye hizmetlerini incelemek amacıyla başlattığı saha ziyaretlerine Peksimet ve Bahçelievler'de devam etti.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Mandalinci'ye saha ziyaretlerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Programına Peksimet Mahallesi ile başlayan Başkan Mandalinci, muhtar Adnan Süzen'den mahalle sakinleri tarafından iletilen talepler hakkında bilgi aldı. Mandalinci, ziyaretin ardından Peksimet Kadıkalesi mevkiinde, belediye mülkiyetinde bulunan alanda hayata geçirilmesi planlanan "Emekli Kafe" projesini yerinde inceledi. Bölge esnafı ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Mandalinci; altyapı, yağmur suyu tahliyesi, kanalizasyon hattı ihtiyaçları, yol düzenlemeleri ve yeni park alanlarına ilişkin sahadaki durumu yerinde değerlendirdi.

MAHALLE SAKİNLERİNİN TALEPLERİ DİNLENDİ

Başkan Mandalinci'nin Bahçelievler Mahallesi programı ise muhtar Fatma Akalan'ı ziyaretiyle başladı. Ziyaretin ardından Turgutreis Atatürk Meydanı İş Merkezi'nde faaliyete geçirilmesi planlanan kütüphane alanında incelemelerde bulunan Mandalinci, balıkçı barınağı çevresi ile Şevket Sabancı Caddesi ve bölgesinde de incelemelerini sürdürerek mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Mahalle ziyareti kapsamında bölgedeki Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına da uğrayan Mandalinci, ağustos ayı içerisinde yeni görevine atanan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Ali Murat Mahmat'a yeni görevinde başarılar dileyerek bölge hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ÇALIŞMALAR SEZON SONUNDA BAŞLAYACAK

Saha gezilerinde tespit edilen eksikler doğrultusunda sezon sonundan itibaren planlı bir çalışma takviminin uygulanacağını ve çalışmaların başlayacağını belirten Başkan Mandalinci, tüm projelerin Bodrum Belediyesinin ilgili birimleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde yürütüleceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

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