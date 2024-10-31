Bodrum Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, muhtarlarla yaptığı toplantıda belediyenin faaliyetleri ve mahallelerin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Hızlı ve etkili hizmet sağlama vurgusu yapıldı.

31.10.2024 13:28  Güncelleme: 15:16
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(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Mandalinci, Herodot Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen toplantıda muhtarlarla buluştu. Mandalinci'nin öncülüğünde gerçekleşen toplantıya, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Muhtarlık İşleri Müdürü Murat Kurtini, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, birim müdürleri ve personel ile mahalle muhtarları katıldı.

Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda belediyenin mahallelerde yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verilirken, Bodrum'un genel sorunlarına da değinildi. Belediyenin daha hızlı ve etkin hizmetler yapmasında muhtarların rolünün büyük olduğu fikri paylaşılırken halka verilen hizmetlerde iş birliğinin önemi vurgulandı.

Mandalinci, mahalle muhtarları tarafından yönlendirilen temizlik, bahçe atıkları, park ve bahçeler, aydınlatma çalışmaları gibi çeşitli konular hakkında istek ve önerileri dinleyerek ilgili birim müdürleri, başkan yardımcıları ve meclis üyelerine konuların takibi için talimat verdi.

Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, 2010 yılından beri muhtarlar toplantısının etkin bir şekilde devam ettiğini belirterek en başta Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olmak üzere ilgili müdürlüklere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Mandalinci, belediye olarak muhtarlarla yakın ilişki kurmak üzere yola çıktılarını belirterek, şunlara değindi:

"Muhtarlarımızla beraber yaptığımız toplantılar ve etkinlikler hem aramızdaki bağı, dostluğu pekiştiriyor hem de sık sık bir araya gelip istişare yaparak mahallelerimize daha hızlı ve etkin hizmetler üretmemiz konusunda da bizleri teşvik ediyor. Bodrum'un 56 mahallesindeki vatandaşlarımıza en etkin ve kaliteli belediye hizmetlerini ulaştırmak için çözüm arayışındayız. Sizler de bu çözümün ilk halkası ve vatandaşın birincil talep noktasısınız. Bu yüzden yaptığınız iş çok kutsal, çok kıymetli ve zor. Bu görevi ifa ettiğiniz için öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Bodrum Belediyesi olarak da sizlerin halkımızla daha kaliteli iletişim kurması, halkın sorunlarının çözümü noktasında daha verimli cevap almanız için de çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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