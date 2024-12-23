Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ekonomik Altyapıyı Güçlendirmek için Ankara\'da Temasta Bulundu

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(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediyenin ekonomik altyapısını güçlendirmek ve borç yükünden kurtulmak için ilgili bakanlıklarla Ankara'da temaslarda bulundu. Mandalinci, Danıştay'dan henüz karar çıkmamış olmasına rağmen inşaatına başlanan Turgutreis Sahil Güvenlik Liman Projesi ile ilgili de görüşmeler yaptığını söyledi ve "Bodrum'un geleceği için her kapıyı çalacağım" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Kentimizde 56 mahalleye hizmet vermek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ancak bizleri de aşan bazı konular olabiliyor. Bu noktada asıl muhatapları olan bakanlıklarımızdan randevu talep ediyor ve görüşme sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

İlçenin kültürel varlıklarının turizme kazandırılması, doğasının korunması için de üst düzey temaslarını sürdürdüklerini belirten Mandalinci, bölgenin turizm ve doğal yapısını tahrip edeceği öngörülen Turgutreis Sahil Güvenlik Liman Projesi ile ilgili olarak da görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Başkan Tamer Mandalinci, yaptığı görüşmeleri değerlendirdiği açıklamasında şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın teveccühleriyle Bodrum Belediye Başkanlığına layık görüldüm. Sahada halkımızı dinleyerek, sivil toplum örgütleriyle iletişimde kalarak, kentimizin temel sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Halkımızın ihtiyaçlarının ivedilikle giderilmesi için bakanlıklarla, devletimizin en üst yetkilileriyle örüşmeler yapıyorum. Kentimizde 56 mahalleye hizmet vermek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ancak bizleri de aşan bazı konular olabiliyor. Bu noktada asıl muhatapları olan bakanlıklarımızdan randevu talep ediyor ve görüşme sağlıyoruz. Baştan beri söylediğim tek şey var: Bodrum'un geleceği için, kentsel mirası korumak, ihtiyaçları gidermek ve hayati öneme sahip kaynakları yaratmak için ne gerekiyorsa yapacak, her kapıyı çalacağım. Barışçıl bir yaklaşımla siyasi görüşümüz ne olursa olsun herkesle el sıkışacak, kentimizi daha iyiye ve daha güzele kavuşturmaya çalışacağım. Bu kent hepimizin. Sorumluluklarımızın bilincinde olmak zorundayız ve kentimize sahip çıkmalıyız."

Turgutreis Sahil Güvenlik Liman Projesi'ne yöre halkı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tepki göstermiş, çevreye zarar vereceğine yönelik kaygılarını dile getirmişti. Yargıya taşınan konu Danıştayda ancak ihale tamamlandı ve inşaata başlandı.