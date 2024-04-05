Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediye personeliyle bayramlaştı.
Mazbatasını alarak belediye başkanı görevine başlayan Mandalinci, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve mesainin son günü olması sebebiyle belediye hizmet binası önünde personeliyle bayramlaştı. Bayramlaşma törenine meclis üyeleri, birim müdürleri ve personeller katıldı.
Törende konuşan Mandalinci, hep beraber Bodrum'da beş yılda çok güzel çalışmalara imza atacaklarına inandığını söyledi.
Herkesin kendi sorumluluklarını yerine getirmesi halinde Bodrum'da hem belediye hizmetleri hem de vatandaşa hizmet anlamında hiçbir sıkıntının yaşanmayacağını ifade eden Mandalinci, "Ben hepinize çok güveniyorum. Önümüzdeki beş yıllık sürede de hep beraber harika işler yapacağımıza, ses getirecek projelere beraber imza atacağımıza eminim. Bugün bayramlaşma vesilesiyle ilk defa bir resmi törende sizlerin arasındayım. Bundan dolayı son derece mutluluk ve gurur duyuyorum." diye konuştu.
Mandalinci, personelin ve ailelerinin Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı'nı kutladı, bayramda mesai yapacak personele de kolaylıklar diledi.
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