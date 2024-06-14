Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesini Ziyaret Etti

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(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, karne gününde Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Tamer Mandalinci, karne gününde 2011'de mezun olduğu Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okul müdürü Mevlüt Dal, okul yönetimi ve öğretmenleriyle 2023-2024 eğitim ve öğretim yılını değerlendiren Mandalinci, öğretmenlerin talep ve önerilerini dinleyerek, fikir alışverişinde bulundu.

Öğrencilerle de okul bahçesinde bir araya gelen Mandalinci, "Sınavlardan beklediğiniz sonuçları almanızı ve istediğiniz bölümlerde üniversite hayatına atılmanızı; gönlünüzden geçen bölümlere, gönlünüzden geçen mesleklere ulaşmanızı diliyorum. Hepinize başarılar, iyi tatiller" dedi.