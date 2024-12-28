Bodrum Belediyesi, 2024 Yılı Muhtarlar Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi, 2024 Yılı Muhtarlar Toplantısını Gerçekleştirdi

Bodrum Belediyesi, 2024 yılının son muhtarlar toplantısını düzenleyerek, başkan Tamer Mandalinci mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. 2025 yılı hedefleri ve mahalle ihtiyaçları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

28.12.2024 12:27  Güncelleme: 13:18
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, yılın son toplantısını düzenledi. Toplantıya katılan Başkan Tamer Mandalinci, "2025 yılında yapılacak her şeyi 2024 yılından çok daha iyi yapmak, mahallelerimizin sorunlarını daha iyi tespit edip daha doğru çözümler üretmek için görevimizin başında olacağız" dedi.

Bodrum'da 2024 yılının son muhtarlar toplantısı, Herodot Kültür Merkezi'nde dün düzenlendi. Toplantıya, Başkan Mandalinci, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Muhtarlık İşleri Müdürü Murat Kurtini, Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı (Bodrum ve Milas) Koordinatörü Meclis Üyesi Abdullah Engin Başol, Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Murat Taşdemir, Türk Telekom ile ADM Elektrik yetkilileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ile personel, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri üzerinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımı yapılan toplantıda Başkan Mandalinci, mahalle muhtarlarından gelen temizlik, yol bakım-onarım, aydınlatma, ağaç budama çalışmaları gibi konularla ilgili talepleri dinledi. Başkan Mandalinci, mahalle muhtarlarından gelen talepleri değerlendirerek ilgili başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerine talimat verdi.

Bodrum Belediyesi olarak 2025 yılında mahallelerde yapacakları çalışmalardan bahseden Mandalinci, şunları söyledi:

"Sene içerisinde sizden gelen talepleri hassas ve şeffaf bir şekilde Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'müz ile beraber inceleyip değerlendirdik. İmkanlarımız dahilinde hızlı bir şekilde müdahale etmeye çalıştık. Özellikle 2025 yılında araç gereç sayımızı artıracağız. Şubat ve mart ayında sahada etkin çalışan birimlerimizin personel kadrosunu güçlendireceğiz. Muhtarlarımızın mahalleri için vermiş olduğu çabalar bizler için çok kıymetli. O yüzden sizleri her konuda desteklediğimiz gibi bundan sonraki süreçte de sizleri desteklemeye devam edeceğiz. 2025 yılında yapılacak her şeyi 2024 yılından çok daha iyi yapmak, mahallelerimizin sorunlarını daha iyi tespit edip daha doğru çözümler üretmek için görevimizin başında olacağız. Mahalle muhtarlarımıza emeklerinden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha mutlu bir Bodrum'u hep beraber yaratacağız."

Kaynak: ANKA

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