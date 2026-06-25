Bodrum'da kapsamlı temizlik seferberliği

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki rutin temizlik faaliyetlerini sürdürürken, belirli periyotlarla kapsamlı temizlik uygulamaları da gerçekleştiriyor.

Bodrum'un merkezi noktalarından biri olan ve yerli-yabancı ziyaretçilerin yoğun olarak tercih ettiği Çarşı Mahallesin'de detaylı temizlik programı uygulandı. Bu kapsamda Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi, Kale Caddesi ve bu caddelere bağlı sokaklarda yıkama, mermer temizliği, süpürge araçlarıyla temizlik ve ilaçlı suyla dezenfeksiyon çalışmaları sabahın ilk saatlerinde gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 10 personel, 3 operatör ve 2 şeften oluşan 15 kişilik ekip, 6 araçla görev aldı. Ekipler; 4 tonluk su tankeri, 9 metreküplük çöp toplama aracı, 8 ve 2 metreküplük süpürge araçları, 2 metreküplük mermer silme aracı ile mobil müdahale aracını kullanarak bölgede kapsamlı bir temizlik çalışması yürüttü.

Bölgenin hijyen standartlarının yükseltilmesi amacıyla sürdürülen detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının, planlı bir şekilde belirli periyotlarla farklı mahallelerde devam edeceği belirtildi.

Özellikle yaz sezonunda yoğunluk yaşanan bölgelerde yürütülen çalışmalarla cadde ve sokakların daha hijyenik, sağlıklı ve estetik bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.