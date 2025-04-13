Bodrum Belediyesi Gümbet Mahallesi'nde Temizlik Çalışmaları Yürüttü

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her yıl yaz sezonu öncesi gerçekleştirdiği kapsamlı temizlik çalışmalarına bu yıl Gümbet Mahallesi ile devam etti.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında; ot temizliği, cadde ve sokak süpürme ile yol yıkama işlemleri yapıldı.

Toplam 7 araç ve 51 personelin görev aldığı temizlikte, Gümbet Pazar Yeri çevresi, İsmet İnönü Caddesi, Ayaz Caddesi, Değirmenler Mevkii, Zetaş Caddesi, Erguvan Sokak, Esentepe Sokak ve Hoca Ahmet Yesevi Sokak bölgelerinde temizlik yapıldı. Çalışmalar sonucunda 2 bin 250 kilogram atık toplandı.

Yetkililer, temizlik faaliyetlerinin, yaz aylarında nüfus yoğunluğunun arttığı mahalleler başta olmak üzere belirlenen program doğrultusunda tüm mahallelerde sürdürüleceğini bildirdi.