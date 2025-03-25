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Bodrum Belediyesi Hurdaları Ekonomiye Kazandırıyor

Bodrum Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlamış malzemeleri MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne göndererek toplam 146 bin 600 kilogram hurda malzemeyi ülke ekonomisine ve savunma sanayine kazandırdı.

25.03.2025 11:24  Güncelleme: 12:17
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlamış malzemeleri Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne göndererek, ülke ekonomisine ve savunma sanayiine katkı sağlıyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Depo Bürosu ekipleri, Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 28. Maddesi gereğince ekonomik ömrünü tamamlamış malzemeleri topladı. Toplanan hurdalar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Hurda İşletmesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Toplam 146 bin 600 kilogram hurda teslim edildi

Belediye ekiplerinin hurda alanında düzenli olarak depoladığı 141 bin 890 kilogram orta vasıflı demir çelik, 10 kilogram radyatör bakırı, 2 bin 350 kilogram bünyesi demirli alüminyum, 30 kilogram tekstil hurdası, 570 kilogram lastik hurdası, 300 kilogram ahşap hurdası ve bin 410 kilogram bedeli tespit edilemeyen malzeme olmak üzere toplam 146 bin 600 kilogram hurda malzeme MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: ANKA

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