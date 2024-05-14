Bodrum Belediyesi Kaçak Yapılaşmaya Karşı Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Kaçak Yapılaşmaya Karşı Mücadele Ediyor

Bodrum Belediyesi, kaçak ve ruhsatsız yapılaşmanın önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda birçok kaçak yapı tespit edilerek yıkım kararı alındı. Ayrıca, sahil düzenlemeleri adı altında kum serimi yapan işletmelere de müdahale ediliyor.

14.05.2024 11:50
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, kaçak ve ruhsatsız yapılaşmanın önüne geçmek için ilgili tüm ekiplerle çalışmalarını sürdürüyor. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, nisan ayında 94 yapı mühürlenirken, 42 yapı için yıkım kararı alındı. 8 kaçak yapı ise yıkıldı.

Tüm ihbar ve şikayetleri yerinde inceleyen Bodrum Belediyesi ekipleri, söz konusu yapıların ruhsat ve proje uygunluk durumlarını denetleyerek gerekli hukuki işlemleri uyguluyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri son olarak Yalıkavak Mahallesi Gökçebel mevkiinde, deniz kıyısında kamu arazisine yapılan kaçak yapıyı tespit etti.

200 metrekare kapalı alanda işletme olarak faaliyet gerçekleştirmek amacıyla yapıldığı anlaşılan kaçak yapı ve iskele, resmi ekiplerin gözetiminde, ilgili firma tarafından yıkılıyor. Yine Kumbahçe Mahallesi'nde kaçak ve ruhsatsız yapının yıkımı belediye ekiplerince yürütülüyor.

BEYAZ KUM DÖKÜMÜNE SIKI TAKİP

Bodrum'da sahil düzenlemeleri adı altında kum serimi yapan işletmelere Zabıta Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Kıyılarının doğal görünümünü bozan ve insan sağlığına zararlı maddeler içeren "beyaz kum" adı altındaki kum serimlerine Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulayan zabıta ekipleri, serilen kumu da kaldırtıyor.  Ekipler, son olarak Bitez ve Bahçelievler Mahallesi'nde iki işletmeye yaptırım uyguladı.

İlçenin doğal yapısının korunması, çevreye aykırı çalışmaların önüne geçilmesi ve kamu alanları işgaline karşı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı, Milli Emlak Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve uyum içinde hareket ettiklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, şunları söyledi:

"Bodrum Belediyesi olarak kentimizin doğal ve mimari yapısını korumak öncelikli hedefimizdir. Bodrum hepimizin. İlçemizin dokusuna zarar veren, kamu alanlarını işgal eden kaçak yapılaşmaya karşı belediyemizin ilgili birimleri çalışmalarını aralıksız devam edecek. Bu süreçte Bodrum için ilgili tüm kurumlarla iş birliğimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Kaçak Yapılaşmaya Karşı Mücadele Ediyor - Son Dakika

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