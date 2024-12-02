Bodrum Belediyesi Kuvvetli Yağışlar İçin Nöbet Sistemi Kurdu - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Kuvvetli Yağışlar İçin Nöbet Sistemi Kurdu

Bodrum Belediyesi Kuvvetli Yağışlar İçin Nöbet Sistemi Kurdu

Bodrum Belediyesi, etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle acil durumlar için nöbet sistemine geçti. Ekipler, olumsuzluklara anında müdahale etmenin yanı sıra, dere yatakları ve mazgalların tıkanmaması için de devriye görevleri yürüttü.

02.12.2024 11:12  Güncelleme: 11:15
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi ekipleri, bölgesel olarak etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle nöbet sistemine geçerek, vatandaşlardan gelen ihbarlar ve devriye görevleri esnasında tespit ettikleri olumsuzluklara müdahalede etti.

Bodrum Belediyesi ekipleri, hafta sonu boyunca etkili olan yağışlı havada acil durumlar için nöbet sistemine geçerek olumsuzluklara anında müdahale etti. Bodrum Belediyesi'nin ilgili müdürlükleri ile MUSKİ ekipleri olumsuzluk yaşanan bölgelerde mazgal ve dere yataklarının büzlerinin tıkanmaması için de devriye görevi gerçekleştirdi. Bodrum genelinde çalışmalar yürüten ekipler dere yatağına atılan hafriyat, sahil şeridine plansız yapılan saksılık ve sokaklara gelişi güzel atılan bahçe atıklarından tıkanıklıkların kaynaklandığını tespit etti.

Afet İşleri, Fen İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri müdürlüklerinin hazır bulunduğu çalışmalarda, anlık müdahaleler gerçekleştirildi. Bodrum'da hafta boyunca yağışların aralıklarla devam etmesi ve hafta sonuna doğru yeni yağışlı havanın etkisine girilmesinin beklenmesi nedeniyle ekiplerin çalışmalarını devam ettireceği bildirildi.

"Su krizinin bir nebze de olsa önlenmesi için büyük önem taşıyor"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, beklenen yağışların gelmesinden memnuniyetlerini dile getirerek, "Uzun zamandır beklediğimiz ve son haftalarda etkisini hissettiğimiz yağışlar, iklim dengesinin sağlanması açısından mutluluk veriyor. Yağışlı havaların devamlılığı, su krizinin bir nebze de olsa önlenmesi için büyük önem taşıyor. Ancak dere yataklarımızın sağlıklı kullanımı için kentimizde atıklarımızın doğru yere ve zamanında atılması gerekiyor. Çevreye gelişigüzel atılan her atık, doğaya zarar verdiği gibi bizlere de zarar veriyor ve tıkanıklıklar sebebiyle olumsuzluklarla karşılaşabiliyoruz. Çevre ve doğa temizliği konusunda vatandaşlarımızdan duyarlılıklarını bekliyor, yağmur mesaisinde özenle çalışan ekiplerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Kuvvetli Yağışlar İçin Nöbet Sistemi Kurdu - Son Dakika

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