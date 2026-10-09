Bodrum Belediyesi mavi-beyaz dokuyu korumak için boya-badana çalışmalarını sürdürüyor

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, ilçenin simgesi haline gelen mavi ve beyaz renklerin korunması, ortak kullanım alanlarının daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulması amacıyla bakım, onarım ve boyama çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Atölyeler Bürosu bünyesinde faaliyet gösteren Boya-Badana Birimi ekipleri, ilçenin geleneksel mimarisinde önemli bir yere sahip olan mavi-beyaz renklerin kent genelinde yaşatılması amacıyla belirlenen program doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklardaki bordür ve refüjler boyanırken; okullar ve muhtarlık hizmet binalarında da boya-badana çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, merdivenlerin boyanması, duvarlardaki izinsiz yazı ve görsellerin silinmesi ile trafo binalarının boyanmasına yönelik çalışmalar da ekipler tarafından yürütülüyor.