Bodrum Belediyesi mavi-beyaz dokuyu korumak için boya-badana çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum Belediyesi mavi-beyaz dokuyu korumak için boya-badana çalışmalarını sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum Belediyesi mavi-beyaz dokuyu korumak için boya-badana çalışmalarını sürdürüyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi, ilçenin simgesi mavi-beyaz renkleri korumak ve ortak alanları düzenli, estetik hale getirmek için bakım, onarım, boyama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler cadde-sokaklardaki bordürleri, okul ve muhtarlık binalarını boyuyor; duvarlardaki izinsiz yazıları siliyor.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, ilçenin simgesi haline gelen mavi ve beyaz renklerin korunması, ortak kullanım alanlarının daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulması amacıyla bakım, onarım ve boyama çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Atölyeler Bürosu bünyesinde faaliyet gösteren Boya-Badana Birimi ekipleri, ilçenin geleneksel mimarisinde önemli bir yere sahip olan mavi-beyaz renklerin kent genelinde yaşatılması amacıyla belirlenen program doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklardaki bordür ve refüjler boyanırken; okullar ve muhtarlık hizmet binalarında da boya-badana çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, merdivenlerin boyanması, duvarlardaki izinsiz yazı ve görsellerin silinmesi ile trafo binalarının boyanmasına yönelik çalışmalar da ekipler tarafından yürütülüyor.

Kaynak: ANKA
Yerel HaberlerBodrumGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü Ukrayna’dan BM’ye “acil toplanma“ çağrısı Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü! Ukrayna'dan BM'ye "acil toplanma" çağrısı
Bir anda karşılarına dikildi Kamp yapan kadınların korku dolu anları Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları
İndirime girdi, fiyatı arttı Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi İndirime girdi, fiyatı arttı! Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi
Sigaraya yeni yasaklar Bu alanlarda içilemeyecek Sigaraya yeni yasaklar! Bu alanlarda içilemeyecek
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
12:09
2026 Nobel Barış Ödülü ’ilk’lerin kadını Navi Pillay’in oldu
2026 Nobel Barış Ödülü 'ilk'lerin kadını Navi Pillay'in oldu
11:33
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
11:19
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
11:19
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı Türkiye harekete geçti
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti
10:26
Aydın’da kahreden olay Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 12:39:53. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi mavi-beyaz dokuyu korumak için boya-badana çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei