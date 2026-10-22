Bodrum Belediyesi Müskebi Uludere'de 2 kilometrelik derenin ilk etabını temizledi - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Müskebi Uludere'de 2 kilometrelik derenin ilk etabını temizledi

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Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Müskebi Uludere'de yaklaşık 2 kilometrelik dere yatağında temizlik yapıldı ve ilk etap tamamlandı. Çalışmalara MUSKİ ekipleri iş makineleriyle destek verdi, pazar esnafına çevre farkındalık etiketi dağıtıldı.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, Müskebi Uludere'de temizlik çalışmalarını etaplar halinde sürdürüyor. Dere temizliğinin yanı sıra çevre bilincini artırmaya yönelik farkındalık çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Müskebi Uludere'de kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki dere boyunca yürütülen çalışmalara Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri iş makineleriyle destek verirken; Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve MisGibi1Bodrum gönüllüleri de çalışmalara katıldı.

Dere yatağının temizlenmesine yönelik çalışmaların ilk etabı tamamlanırken, temizliğin kalan bölümlerinde çalışmaların etaplar halinde sürdürülmesi planlanıyor. Çalışmaların birkaç gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

PAZAR ESNAFINA ÇEVRE FARKINDALIĞI DESTEĞİ

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Uludere'nin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla temizlik çalışmalarının yanı sıra farkındalık faaliyetleri de yürüttü. Bu kapsamda Uludere'nin yanında bulunan pazar yerindeki esnafa, tezgahlarına yapıştırılmak üzere dereye çöp atılmaması ve çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturacak etiketler dağıtıldı. Ayrıca esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara doğayı koruma bilincini güçlendirmeye yönelik bilgilendirme broşürleri verildi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi Müskebi Uludere'de 2 kilometrelik derenin ilk etabını temizledi - Son Dakika
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