Bodrum Belediyesi'nden Çocuklara Özel Sinema Etkinliği

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, çocukları yarıyıl tatilinde hem anneleriyle hem de arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirmeleri için sinema etkinliğinde buluşturdu.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Cinemarine Bodrum sinemalarının ev sahipliğinde çocuklar için ücretsiz sinema etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Pınarlıbelen Nilgün-Dr. Kerim Cangır İlkokulu'ndan 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri ile anneleri katıldı.

Bodrum Belediyesi'nin araçlarıyla Pınarlıbelen Mahallesi'nden alınarak Cinemarine Bodrum sinemasına getirilen öğrenci ve velilerden oluşan 80 kişi, "Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı" adlı çizgi filmi izledi.

Filmin sonunda öğrenciler, filmi çok beğendiklerini, bol bol güldüklerini ve arkadaşlarıyla bir arada vakit geçirmekten büyük keyif aldıklarını ifade etti. Veliler ise yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik etkinlik bulmanın bazen zor olduğunu belirterek, çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdikleri için Bodrum Belediyesi'ne teşekkür etti.

Etkinliğe verdikleri desteklerden dolayı Cinemarine Yönetim Kurulu Başkanı ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Onursal Başkanı Cenk Sezgin'e teşekkür eden Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gözde Çakıroğlu, şunları söyledi:

"Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak, yarıyıl tatili kapsamında Nilgün-Dr. Kerim Cangır İlkokulu öğrencilerimizle düzenlediğimiz sinema gösteriminde bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bu tür etkinliklerle, çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olmayı ve aileleriyle birlikte güzel anılar biriktirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz."