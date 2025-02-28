Bodrum Belediyesi'nden Kaçak Yapılara Karşı Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum Belediyesi'nden Kaçak Yapılara Karşı Mücadele

Bodrum Belediyesi, çevre koruma ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla kaçak yapıların ortadan kaldırılması çalışmalarına devam ediyor. Başkan Tamer Mandalinci, vatandaşları kaçak yapılaşmaya karşı duyarlı olmaya davet etti.

28.02.2025 09:38  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, şehrin doğal dokusunu korumak ve çevreye zarar veren kaçak yapılaşmaların önüne geçmek amacıyla başlattığı çalışmalara devam ediyor.

Bodrum Belediyesi, kentte sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla başlattığı kaçak yapıların ortadan kaldırılması çalışmalarını sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü, 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre, ilgili mevzuata aykırı yapılaşmalarda, yıkım kararına ilişkin yasal süreci tamamlanan iskele ve eklentilerinin söküm işlemlerine ilçe genelinde devam ediyor.

Halkın ve yerel yönetimin iş birliğiyle daha yaşanılabilir Bodrum

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, tüm vatandaşları, kaçak yapılaşmaya karşı duyarlı olmaya davet ederken, ilgili kanun maddelerine aykırı yapılaşma ile karşılaşan vatandaşların ihbarda bulunmalarını istedi. Başkan Mandalinci, bu mücadelede halkın ve yerel yönetimin iş birliğiyle çalışmasının, Bodrum'un daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir yer olmasını sağlayacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

Tamer Mandalinci, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Bodrum, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi'nden Kaçak Yapılara Karşı Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkes aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkes aklında aynı soru var
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
08:44 AK Partili Şamil Tayyar’dan “Öcalan“ sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu AK Partili Şamil Tayyar'dan "Öcalan" sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
22:16 Öcalan’ın mesajına IKBY, SDG ve PYD’den yanıt Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt
14:54 İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız
14:53 Mine Tugay’ın 15 yıldır dinmeyen acısı Mine Tugay'ın 15 yıldır dinmeyen acısı
14:52 Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması
14:40 Kart sahipleri dikkat Sayıları her hafta artıyor Kart sahipleri dikkat! Sayıları her hafta artıyor
14:36 Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü
14:34 Fenerbahçe’nin kasasına rekor gelir Paraları koyacak yer bulamayacaklar Fenerbahçe'nin kasasına rekor gelir! Paraları koyacak yer bulamayacaklar
14:29 Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100’den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100'den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 10:38:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi'nden Kaçak Yapılara Karşı Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.