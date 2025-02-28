Bodrum Belediyesi'nden Kaçak Yapılara Karşı Mücadele

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, şehrin doğal dokusunu korumak ve çevreye zarar veren kaçak yapılaşmaların önüne geçmek amacıyla başlattığı çalışmalara devam ediyor.

Bodrum Belediyesi, kentte sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla başlattığı kaçak yapıların ortadan kaldırılması çalışmalarını sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü, 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre, ilgili mevzuata aykırı yapılaşmalarda, yıkım kararına ilişkin yasal süreci tamamlanan iskele ve eklentilerinin söküm işlemlerine ilçe genelinde devam ediyor.

Halkın ve yerel yönetimin iş birliğiyle daha yaşanılabilir Bodrum

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, tüm vatandaşları, kaçak yapılaşmaya karşı duyarlı olmaya davet ederken, ilgili kanun maddelerine aykırı yapılaşma ile karşılaşan vatandaşların ihbarda bulunmalarını istedi. Başkan Mandalinci, bu mücadelede halkın ve yerel yönetimin iş birliğiyle çalışmasının, Bodrum'un daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir yer olmasını sağlayacağını söyledi.