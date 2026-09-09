Bodrum Belediyesi'nden saha personeline geniş kapsamlı sağlık taraması - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi'nden saha personeline geniş kapsamlı sağlık taraması

Bodrum Belediyesi\'nden saha personeline geniş kapsamlı sağlık taraması
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Bodrum Belediyesi, sahada görev yapan çalışanlarının sağlığını korumak ve güvenli çalışma koşulları sağlamak amacıyla periyodik sağlık taraması ve muayenelerini sürdürüyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi bünyesinde Dr. Doğan Özkan öncülüğünde yürütülen çalışmalarda 400 saha personeli kapsamlı sağlık kontrolünden geçti.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, sahada görev yapan çalışanlarının sağlığını korumak ve güvenli çalışma koşulları sağlamak amacıyla periyodik sağlık taraması ve muayenelerini sürdürüyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi bünyesinde Dr. Doğan Özkan öncülüğünde yürütülen çalışmalarda 400 saha personeli kapsamlı sağlık kontrolünden geçti.

Bodrum Belediyesi'nin "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan Temizlik İşleri, Fen İşleri, Destek Hizmetleri ile Park ve Bahçeler müdürlüklerinde görevli 400 saha çalışanının rutin muayeneleri tamamlandı. Çalışmalar kapsamında personelin iş kollarındaki risk faktörlerine göre akciğer grafileri çekildi, tetanos aşıları uygulandı; gerekli görülen personele ise işitme testi ve solunum fonksiyon testi gibi özel periyodik testler yapıldı.

Uygulama, Bodrum Belediyesi'nde görevli iş yeri hekiminin öncülüğünde iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile sağlık personeli tarafından gerçekleştirildi.

YILLIK VE PERİYODİK KONTROLLER DÜZENLİ YAPILIYOR

Sağlık taramalarına ilişkin bilgi veren Dr. Doğan Özkan, çalışanların yapılan işin niteliğine göre düzenli olarak kontrolden geçirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"İş sağlığı ve güvenliği kapsamında sahada görev yapan belediye personellerimizin yılda bir periyodik muayenelerini gerçekleştiriyoruz. Çalıştıkları işin niteliğine göre gerekli görülen personele işitme testi, solunum fonksiyon testi ve rutin akciğer grafilerini yılda bir kez çekiyoruz. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan personellerimizin ise iki yılda bir periyodik muayene ve tetkiklerini tamamlıyoruz. Ayrıca ihtiyaç dahilinde personellerimizin muayenelerini yapıp reçetelerini düzenliyoruz."

Bodrum Belediyesi'nin saha çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan periyodik sağlık uygulamalarına aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Doğan Özkan, Belediye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi'nden saha personeline geniş kapsamlı sağlık taraması - Son Dakika

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