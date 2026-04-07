Bodrum Belediyesi'nin "Kültür ve Doğa Yürüyüşü" Kavakderesi Dedeler'de Devam Etti

07.04.2026 12:06  Güncelleme: 12:57
(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından kültürel mirası tanıtmak ve doğa bilincini artırmak amacıyla düzenlenen "Kültür ve Doğa Yürüyüşü", Kavakderesi Dedeler mevkiinde devam etti.

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kent Tarihi ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından organize edilen etkinlik, Kavakderesi Dereköy rotasında geniş katılımla gerçekleşti.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdür Vekili Gülizar Gökçakır'ın da katıldığı etkinlik, Kavakderesi'nin doğal güzellikleri eşliğinde katılımcılara hem görsel hem de kültürel bir deneyim sundu. Etkinlik boyunca belediye personeli arkeolog Serap Topaloğlu, bölgenin tarihine ilişkin bilgi verdi.

Ayrıca, bölgenin sahip olduğu doğal zenginlikler, jeolojik yapısı, tarım ve mera alanı olarak taşıdığı stratejik önem ile arkeolojik kimliği bir arada değerlendirildi.

Program kapsamında Dedeler Köyü, Partipayanaz kayalığı, Dedeler Türbeleri ve kaya mezarları ziyaret edilerek; bu alanların tarihi, arkeolojik ve kültürel önemine ilişkin katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı.

Yeni rota: Kadıkalesi

Kültür ve Doğa Yürüyüşleri, 12 Nisan 2026 Pazar günü Kadıkalesi ve çevresinde devam edecek. Peksimet Kadıkale Cami önünde saat 11.00'de başlayacak yürüyüş, kolay parkur özelliğiyle her yaştan katılımcıya hitap edecek. Gidiş-dönüş toplam 2 kilometrelik rota üzerinde katılımcılar, bölgenin doğal ve arkeolojik değerlerini yerinde gözlemleyebilecek.

Yürüyüşün ardından Kadıkalesi sahilinde, arkeolog ve restoratörlerden oluşan bir ekiple birlikte, bölgenin tarihi ve kültürel mirası üzerine sohbet eşliğinde piknik yapılacak. Katılımcılar, bu interaktif buluşmada uzmanlara merak ettikleri soruları doğrudan yöneltme fırsatı bulurken, aynı zamanda gün boyunca deneyimledikleri yürüyüş rotasına ilişkin değerlendirmelerini de paylaşabilecek.

Etkinliğe katılacak vatandaşlar yanlarında piknik malzemeleri ile taşınabilir sandalye veya masa getirebilecek.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi almak için Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 444 00 48 (dahili: 4515) numaralı hattı aranabilecek. Katılım için 'https://aydinlatma.bodrum.bel.tr: 444/oo/?ooref=91918D3C-627C-41D0-ABE0-7FC3EA378F1A' bağlantısında yer alan kayıt formunun doldurulması gerekecek.

Kaynak: ANKA

Advertisement
