Bodrum Belediyesi\'nin Mobil Temizlik Ekibi sahada

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Mobil Temizlik Ekibi, her gün sabah saat 05.00'te mesaisine başlayarak halk plajlarında ve diğer halka açık alanlarda bulunan tuvaletler ile ortak kullanım alanlarında temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Mobil Temizlik Ekibi, ilçe genelindeki 18 mahallede bulunan 33 farklı noktada görev yapıyor. Çalışmalarda 10 personel ile 3 araç görev alırken, mobil temizlik aracı, 1 yıkama aracı ve 4 tonluk su tankeri kullanılıyor. Ekipler; halk plajlarında bulunan ortak kullanım alanları ile ilçe genelindeki umuma açık tuvaletlerde temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında Kumbahçe, Bitez, Yahşi, Turgutreis, Yalıkavak, Gündoğan ve Gölköy'deki halk plajlarında bulunan ortak kullanım alanlarının yanı sıra pazar yerleri, garajlar, sahil ve mahalle merkezlerinde yer alan umuma açık tuvaletlerde temizlik ve hijyen çalışmaları yürütülüyor.

Yaz sezonunda kullanım yoğunluğu artan ortak kullanım alanlarında hijyen standartlarının korunması ve vatandaşların daha temiz ortamlardan yararlanabilmesi amaçlanıyor.

Ekip, belirlenen çalışma programı doğrultusunda halk plajlarında ve diğer halka açık alanlarda bulunan ortak kullanım alanlarında temizlik ve yıkama çalışmalarını sürdürüyor. Kullanım yoğunluğu yüksek alanlarda çalışmalar her gün, diğer noktalarda ise belirlenen periyotlar doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Yaz sezonu sonuna kadar devam edecek çalışmalarla ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen standartlarının korunması hedefleniyor.