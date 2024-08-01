Bodrum Belediyesi Orman Yangınlarına Karşı Denetimlerini Sürdürüyor

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, ormanlık alanlarda ve yangın riski olan bölgelerde denetim ve uygulamalar gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin devriyeler ile vatandaşlardan gelen şikayetler kapsamında, yangın riski bulunan bölgelerde ateş yakan kişilere müdahale ediyor. Ekipler, ilçe genelindeki birçok noktada mangal ateşi yakılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, ateş yakan vatandaşların mangallarını söndürmesini sağlıyor. Uyarılara uymayan ve tehlike oluşturabilecek eylemlerine devam eden vatandaşlara ise Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıyor.

Destek hizmetleri ve temizlik işleri müdürlükleri 7/24 destek veriyor

Belediye Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede çıkan her türlü yangında Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Grup Amirliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine destek veriyor. Ekipler, çıkan bazı yangınlara ilk müdahalede bulunarak yangını büyümeden kontrol altına alıyor. İlgili kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere göre, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yangınlarda Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte destek veriyor. Büyük çaplı yangınlarda ise Belediye Afet İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli iletişim kurularak ekipler arasındaki koordinasyon sağlanıyor.