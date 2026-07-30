Bodrum Belediyesi, sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi, sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor

Bodrum Belediyesi, sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor
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Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor.

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Gökpınar Mahallesi'nden başlayıp Pınarlıbelen Mahallesi'nde sona eren, 5 mahalleyi birbirine bağlayan yaklaşık 15 kilometrelik güzergahta sathi kaplama işlemleri tamamlandı.

Çömlekçi ile Bahçeyakası mahallelerini birbirine bağlayan yolda ise çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Bodrum Belediyesi tarafından yıl sonuna kadar ilçe genelinde yaklaşık 100 kilometrelik sathi kaplama asfalt çalışmasının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu hedef doğrultusunda ilk etapta 15 kilometrelik bölüm tamamlanırken, ekipler belirlenen program çerçevesinde Bodrum'un farklı mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalarla mahalleler arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi, yol standartlarının yükseltilmesi ve vatandaşların ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Bodrum Belediyesi'nin ilçe genelinde ihtiyaç önceliğine göre hazırlanan program kapsamında yol yapım ve bakım çalışmalarına yıl boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, Yerel Haberler, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi, sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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