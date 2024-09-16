Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Yeni Sezonunu Tanıttı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Yeni Sezonunu Tanıttı

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Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezon tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Genel Sanat Yönetmeni Metin Zakoğlu, bu sezon dört oyunla perde açacaklarını ve tiyatroyu Bodrum'un çeşitli yerlerine taşımayı hedeflediklerini açıkladı. Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, sanatın toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaptı.

16.09.2024 16:22  Güncelleme: 19:48
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon tanıtım toplantısı, Nurol Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Vekili Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni, yazar, yönetmen ve oyuncu Metin Zakoğlu, Şehir Tiyatroları oyuncuları, belediye birim müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni sezonu hakkında bilgilendirmeler yapan Genel Sanat Yönetmeni Metin Zakoğlu, "Bodrum Belediye Tiyatrosu bu sene art arda dört oyunla perde açacak. 12 ay perde kapanmayacak. Yazın da bulduğumuz boş alanlarda, parklarda, bahçelerde tüm oyunlarımızı döndüreceğiz. Ekim'den itibaren Bodrumlular tiyatroya doyacak. Bodrum'da tiyatro konuşulacak" dedi. Zakoğlu, tiyatroyu köylere ve Bodrum'da yaşayan engelli vatandaşlara götürmek istediklerini vurguladı.

"Bodrum'da perdeler hiç kapanmasın, sanatın ışığı hep yanımızda olsun"

Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ise, Bodrum'da tiyatrolu günlerin başlayacağı müjdesini vererek şunları söyledi:

"Yerel yönetimlerin sanatı ve sanatçıyı desteklemesi, kültürel zenginliği sağlayarak yerel kimliği güçlendirir, sosyal sorunları gündeme getirerek toplumda farkındalık yaratmaya yardımcı olur.  Bizler aydınlık yarınların oluşması için özenle yolumuza devam ediyoruz. Çağdaş, aydın, yaratıcı ve empati gücü yüksek nesiller yetiştirmek, onları sanatla buluşturmak ve toplumsal refahı yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda en son Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrolarımızda yenilikler yaptık. Sanatın toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerini göz önünde bulundurarak Bodrum'u bir sanat merkezi haline getirmek istiyoruz. Bodrum'da perdeler hiç kapanmasın, sanatın ışığı hep yanımızda olsun."

Programın sezon açılışı 1 Ekim Salı günü Metin Zakoğlu'nun Neşeli Gazino'su ile yapılacak. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Oyun Programında 1 Aralık 2024 Pazar gününe kadar toplam dört oyun tiyatroseverler ile buluşacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Yeni Sezonunu Tanıttı - Son Dakika

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