Bodrum Belediyesi son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 8 işletmeyi 3 gün kapattı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 8 işletmeyi 3 gün kapattı

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Bodrum Belediyesi son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 8 işletmeyi 3 gün kapattı
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Bodrum Belediyesi denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 5 market ve 3 restoranı 3 gün süreyle kapattı. Son bir ayda 8 işletmeye kapatma uygulanırken, 2026 yılında 368 işlemle 1 milyon 348 bin 231 lira idari para cezası kesildi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu tespit edilen beş market ve üç restoranı, üç gün süreyle faaliyetten men ederek geçici olarak kapattı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, son bir ay içerisinde toplam sekiz işletmeye kapatma cezası uygulanırken, mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmeler hakkında da idari işlemler gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından 2026 yılı içerisinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik 165 işlem gerçekleştirilerek 607 bin 784 lira, genel temizlik ve hijyen koşullarına yönelik ise 203 işlem yapılarak 740 bin 447 lira idari para cezası uygulandı. Böylece yıl içerisinde toplam 368 işlem gerçekleştirilirken uygulanan idari para cezalarının tutarı 1 milyon 348 bin 231 liraya ulaştı.

Kaynak: ANKA
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