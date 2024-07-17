Bodrum Belediyesi Türkbükü sahilinde deniz dibi temizliği gerçekleştirdi

Güncel

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği, Türkbükü sahilinde devam etti.

Denizleri ve koyları atıklardan arındırmak, doğal yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen deniz dibi temizliğinin onuncu etabı, bugün Türkbükü sahilinde gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından yürütülen etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, ilgili birim müdürleri ve personeli ile Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul katıldı.

Deniz canlılarının yaşam alanlarını korumayı ve toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen temizlik çalışmasında denizden 219 kilogram atık çıkarıldı. Türkbükü Belediye Kafe önünde sergilenen atıklar, geri dönüşümü yapılmak üzere 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Etkinlik, 24 Temmuz Çarşamba günü Torba sahilinde devam edecek.