Bodrum Belediyesi, yağış sezonu öncesi mazgallardan binlerce izmarit temizledi - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi, yağış sezonu öncesi mazgallardan binlerce izmarit temizledi

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Bodrum Belediyesi, yağış sezonu öncesi mazgallardan binlerce izmarit temizledi
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Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağış sezonu öncesinde Çarşı Mahallesi'ndeki yağmur suyu mazgallarını temizledi. Mazgallardan binlerce sigara izmariti çıkarılırken, izmaritlerin bazı mazgallarda su giderlerini kapatacak yoğunluğa ulaştığı görüldü.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, yağış sezonu öncesinde ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında mazgallarda biriken atıkları temizliyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde Çarşı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği çalışmalarda, yağmur suyu mazgallarında biriken atıkları süpürge aracıyla temizledi.

Temizlik çalışmasında mazgallardan binlerce sigara izmariti çıkarıldı. Bazı mazgallarda biriken izmaritlerin, su giderlerini kapatacak yoğunluğa ulaştığı görüldü.

Ekipler, yağışlarla birlikte oluşabilecek su akışının önündeki engelleri ortadan kaldırmak amacıyla kapsamlı temizlik gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında ayrıca yaz aylarında mazgallarda filtre görevi gören parçalar, yağış sezonu öncesinde ekipler tarafından kaldırıldı.

Ekipler, yağmur suyunun sağlıklı şekilde tahliye edilmesine katkı sağlamak amacıyla ilçe genelindeki mazgal temizliklerine belirlenen plan doğrultusunda devam edecek.

Kaynak: ANKA
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