Bodrum Belediyesi, "yangın riskini azaltmak" amacıyla ilçe genelinde ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi, "yangın riskini azaltmak" amacıyla ilçe genelinde ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor

Bodrum Belediyesi, "yangın riskini azaltmak" amacıyla ilçe genelinde ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor
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Bodrum Belediyesi, "yangın riskini azaltmak ve kent estetiğini korumak" amacıyla ilçe genelinde 295 bin 698 metrekare yeşil alan ile 373 bin 677 metre yol ve kaldırımda ot temizliği gerçekleştirdi.

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, "yangın riskini azaltmak ve kent estetiğini korumak" amacıyla ilçe genelinde 295 bin 698 metrekare yeşil alan ile 373 bin 677 metre yol ve kaldırımda ot temizliği gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde yangın riskinin azaltılması, çevre düzeninin sağlanması ve kent estetiğinin korunması amacıyla yürüttüğü ot temizliği çalışmalarını temmuz ayında da planlanan program kapsamında sürdürdü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; parklar, yeşil alanlar, yol kenarları ve kaldırımlarda detaylı ot temizliği gerçekleştirildi. Mayıs ayında 97 bin 188 metrekare yeşil alan ile 57 bin 183 metre yol ve kaldırımda, haziran ayında 86 bin 709 metrekare yeşil alan ile 178 bin 619 metre yol ve kaldırımda, temmuz ayında ise 111 bin 801 metrekare yeşil alan ile 137 bin 875 metre yol ve kaldırımda ot temizliği yapıldı.

Üç aylık çalışma sürecinde ekipler, ilçe genelinde toplam 295 bin 698 metrekare yeşil alan ile 373 bin 677 metre yol ve kaldırımda ot temizliği gerçekleştirdi. Yaz sezonuyla birlikte hızla uzayan otların temizlenmesine yönelik çalışmalar, belirlenen program doğrultusunda ilçe genelindeki parklar, yeşil alanlar, yol kenarları ve kaldırımlarda devam edecek.

Kaynak: ANKA

Belediye, Bodrum, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi, 'yangın riskini azaltmak' amacıyla ilçe genelinde ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi, "yangın riskini azaltmak" amacıyla ilçe genelinde ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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