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Bodrum Belediyesi, yılbaşı etkinliklerini şehitler dolayısıyla iptal etti

Bodrum Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler nedeniyle planlanan yılbaşı konser ve etkinliklerini iptal etti. Belediye Başkanı Ahmet Aras, şehitlerin anısına saygı göstermek amacıyla yeni yıl kutlama etkinliklerini gerçekleştirmeme kararı aldıklarını belirtti.

Bodrum Belediyesi, yılbaşı etkinliklerini şehitler dolayısıyla iptal etti
26.12.2023 - 22:29,
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesi'nce yılbaşında yapılması planlanan konser ve etkinlikler Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler dolayısıyla iptal edildi.

Bodrum Belediyesi organizatörlüğünde gerçekleşmesi planlanan yeni yıl kutlama etkinlikleri, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler dolayısıyla iptal edildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla 1 Ocak Pazartesi gününe kadar tüm etkinlikler iptal edildi. Bu kapsamda iptal edilen etkinlikler şu şekilde belirtildi:

27 Aralık Çarşamba- Uluslararası Yabancılara Yılbaşı Partisi

28 Aralık Perşembe- Bodrum Belediyesi Personeli Yılbaşı Kutlaması

31 Aralık Pazar- Yılbaşı Konserleri (Aykoç Bad- Bora Gencer- Norm Ender- Yüksek Sadakat)

Başkan Ahmet Aras, yaptığı açıklamada her türlü festival, etkinlik, açılış, kültür ve sanat faaliyetlerine ara verdiklerini belirterek, "Şehitlerimizin anısına saygı şiarıyla yeni yıl kutlama etkinliklerimizi gerçekleştirmeme kararı aldık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yüce milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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