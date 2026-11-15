Bodrum, COP31\'de sıfır atıkta dünyada seçilen 20 belediyeden biri olduğunu duyurdu

(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, COP31 kapsamında düzenlenen Dirençli Şehirler Hub'ında belediyenin sıfır atık, döngüsel ekonomi, su yönetimi ve yenilenebilir enerji alanlarındaki çalışmalarını anlattı. Mandalinci, "Sıfır atık ile ilgili Türkiye'deki pilot bölgelerden biriyiz ve dünyada seçilen 20 belediyeden biriyiz" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Türkiye'nin ev sahipliğinde ve başkanlığında Antalya EXPO alanında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki Dirençli Şehirler Hub'ında yaptığı sunumla, kentin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kentleşme alanındaki çalışmalarını uluslararası platforma taşıdı.

Sunumda; Bodrum'un sıfır atık, döngüsel ekonomi, su yönetimi, yenilenebilir enerji ve iklime dirençli kentleşme başlıklarında yürüttüğü çalışmalar ele alınarak kentin doğal kaynaklarının korunması, kaynakların verimli kullanılması ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli bir kent yapısının oluşturulmasına yönelik uygulamalar da katılımcılarla paylaşıldı.

Başkan Tamer Mandalinci, COP31 ile ilgili yaptığı açıklamada, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek Bodrum'un doğasını koruyan, kaynaklarını akılcı kullanan ve iklim değişikliğine karşı dirençli bir kent olma hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Başkan Mandalinci, tüm kurum ve kuruluşlar ile iş birliğinde sürdürülebilir çevre çalışmalarına azimle devam edeceklerinin de altını çizdi.

SIFIR ATIK ADIMLARI

Bodrum Belediyesi olarak sıfır atık ile ilgili yapmış oldukları çalışmalara da değinen Başkan Mandalinci, şunları söyledi:

"Sıfır atık ile ilgili Türkiye'deki pilot bölgelerden biriyiz ve dünyada seçilen 20 belediyeden biriyiz. Bununla birlikte de çalışmalarımız, hamlelerimiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'müzde devam ediyor. Çevremizin korunması özellikle ambalaj atıkları, geri dönüştürülebilir atıkların en doğru metotlarla tekrar çevreye ve doğaya kazandırılması, ekonomik hayata kazandırılarak vatandaşın bu dönüşüme teşvik edilmesi, bununla beraber adımların atılarak özellikle eğitim safhasındaki çocuklarımızın, gençlerimizin bu döngüyü, sıfır atığı, evsel atığı, pil atıkları ile elektronik atıkları hangi uygun şartlarda, nerelerde muhafaza etmesi gerektiği ve hangi noktalara emanet etmesi gerektiği ile ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz.

Bodrum Belediyesi olarak pazar yerleri atıklarından kompost üreterek oradaki yeşil atıklarımızı tekrar doğaya dönüştürüp üreticimize ücretsiz kompost olarak veriyoruz. Vatandaşlara bununla ilgili eğitimler sağlıyoruz. Yine aynı zamanda evlerimizde tüketilen bitkisel atıkların belediye hizmet binalarımızda muhafaza edilip onların giderlerden kanalizasyon veya şehrin sistemine karışmasını değil doğrudan geri dönüştürülebilir metotla hayata kazandırılmasını amaçlıyoruz."