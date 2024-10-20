Bodrum'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı

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(MUĞLA)- 19 Ekim Muhtarlar Günü, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz'ün katılımıyla Belediye Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz'ün yanı sıra mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve basın mensupları katıldı. Ahmet Cemil Gündüz, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Kaymakam Mustafa Çit'in Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, "Muhtarlık kurumu 19 Ekim 1829 yılından bugüne 195 yıldır devletimize ve milletimize hizmet vermeye devam etmektedir. Mahallenin yöneticisi ve halkımızın temsilcisi görevini üstlenen bu kurumun, 195 yıldır bugüne gelmesinin sebeplerinden biri göreve gelen kişilerin halkımız arasından ve halkımız tarafından seçilerek, hiçbir menfaat gözetmeksizin görev aşkıyla çalışmasıdır. Devletimiz bu kurumu yaşattığı sürece biz muhtarlar olarak yüce halkımıza ve büyük devletimize hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Yerelde demokrasinin en önemli zinciri"

Mahalle muhtarlarının öneminden bahseden Başkan Mandalinci ise muhtarların, yerelde demokrasinin en önemli zinciri olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Yerelde demokrasinin en önemli zinciri, o halkının en temel taşı olan muhtarlarımızla her zaman uyum içinde çalışmaya gayret gösteren bir yönetici olarak sizlerden gelen talepleri imkanlar dahilinde en hızlı şekilde çözmeye çalıştık. Bodrum Belediyesi olarak halkın ihtiyaçlarına ve taleplerine yönelik çalışmalarımızı muhtarlarımızla birlikte omuz omuza sürdürecek, her zaman yanlarında olacağız. Bu vesileyle daha önceki yıllarda Bodrum'a emek vermiş geçmiş dönem muhtarlarımız ve ahirete intikal etmiş kıymetli muhtarlarımızı saygı ve minnetle anıyor, 7/24 fedakarca emek veren 56 mahalle muhtarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Mahalle muhtarlarına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ise "Muhtarlarımız, demokrasi zincirimizin ilk halkasıdır. Halkımız sizleri bizzat seçiyor. Sizler mahallenizde kamunun eli, gözü, en duyarlı hassas noktasısınız" dedi.

Program, çelenk sunma töreninin ardından düzenlenen kahvaltı organizasyonu ile devam etti.